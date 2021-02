Troca de tiros deixa dois feridos na Cabana do Pai Tomás

(foto: Google Street View/Reprodução)

Dois homens ficaramapós ada Polícia Militar a um veículo fugitivo, com troca de tiros, na tarde desta quinta-feira (4/2), próximo à Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte.

Tanto um homem, de 54 anos, quanto um suspeito levaram tiros na perna esquerda. A perseguição teve início na Rua Rio Branco, no Bairro Amazonas.



Policiais que passavam pelo local estranharam o fato de um homem escalar a grade de uma casa. Quando os policiais gritaram para o homem parar, ele saltou da grade e entrou no veículo, um I30, que arrancou em alta velocidade. Os policiais saíram em perseguição.



O veículo foragido seguiu para a Cidade Industrial. Lá, um dos três ocupantes desceu do veículo e fugiu em direção ao Itaú Power Shopping.



Policiais que chegaram ao local ficaram sabendo por testemunhas, que o homem havia entrado num ônibus de cor roxa, que seguia em direção a Belo Horizonte. Os policiais tentaram encontrar o veículo, mas não conseguiram.



Enquanto isso, o I30 seguiu a fuga, entrando na Avenida Amazonas, em direção ao Centro de BH, tendo no seu encalço uma viatura da PM.



Ao se aproximar do Anel Rodoviário, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu numa placa de sinalização. Os dois ocupantes do carro abriram a porta e iniciaram uma fuga. Um deles tinha uma arma e a apontou para os policiais, que atiraram, atingindo a perna do suspeito.



Este, por sua vez, também efetuou um disparo, que atingiu o transeunte. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Contagem.



O suspeito ferido foi detido e também foi levado para o hospital. Nenhum dos dois corre risco de morrer. O veículo, segundo os policiais, era clonado. Tinha placa MWM 8585, que era clonada. A placa verdadeira é PET 0846 e o veículo foi roubado no final de 2020.



História estapafúrdia

O suspeito preso contou uma história que não convenceu os policiais. Ele disse que não conhecia os outros dois homens, e que tinha ido ao endereço, na Rua Rio Branco, para comprar o veículo, mas que foi surpreendido pelos homens, que disseram que o carro era clonado e que não mais fariam negócios.Ele não soube explicar, no entanto, porque estava armado num veículo em fuga.