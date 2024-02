Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente entre carro e caminhão na manhã desta quarta-feira (31/1), na BR-381, em Bela Vista de Minas, Região Central de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na altura do km 343, no sentido Espírito Santo. O trânsito segue com lentidão no sistema pare e siga na pista sentido Belo Horizonte.

As três vítimas estavam dentro do carro. O Corpo de Bombeiros atua para atendimento às vítimas e limpeza da pista.



A dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.