Estudantes beneficiários do Passe Livre Estudantil de 2023, em Belo Horizonte, devem realizar o recadastramento até esta quarta-feira (31) para manter o benefício no ano letivo de 2024. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), dos 9 mil beneficiários do ano passado, cerca de dois mil estudantes ainda não realizaram o procedimento.

Para fazer o recadastramento, o estudante deve acessar o site do passe estudantil para confirmar as informações e realizar o envio da documentação necessária.

Passe Livre Estudantil

O Passe Livre Estudantil é concedido para quem mora a uma distância igual ou superior a 1 quilômetro da escola e o recadastramento é obrigatório para que o estudante continue a receber o benefício. A previsão é que estudantes que renovarem dentro do prazo tenham seu benefício já no primeiro dia de aula de 2024, uma vez que não é mais necessário entregar a documentação de forma presencial

Os estudantes que eventualmente encontrem dificuldades na realização do recadastro podem procurar as equipes do Passe Livre no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), na rua dos Guaicurus, 50, Centro.