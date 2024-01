A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta sexta-feira (26/1) que 46 irregularidades foram identificadas durante as vistorias de 15 ônibus realizadas nas duas primeiras operações de fiscalização do transporte público da capital.



A iniciativa integra a política intitulada “Tolerância Zero” para combater irregularidades das empresas de transporte e foi anunciada nessa quinta-feira (25/1) pelo prefeito Fuad Noman (PSD). Na ocasião, o chefe do Executivo municipal declarou que “acabou a farra” em relação à má atividade dos ônibus na cidade.

Até o momento, agentes da Sumob, BHTrans e Guarda Civil Municipal abordaram oito veículos na região do Barreiro, quando foram feitas 20 autuações. Sete coletivos tiveram a Autorização de Tráfego (AT) recolhida no local e um veículo, da linha 329, foi removido por estar com os pneus em péssimo estado, além do mau funcionamento do freio de portas. Vazamento de óleo, elevador sem funcionamento e ar-condicionado desligado estão entre as principais irregularidades.

No Bairro São Geraldo, mais sete ônibus foram vistoriados – o que resultou em 23 autuações e três advertências. Um veículo da linha 9214 foi removido por estar com a AT vencida, apresentar desgaste nos pneus dianteiros, além de problemas no extintor de incêndio e nos bancos dos passageiros e do motorista.

Defeitos no elevador e farol, mau funcionamento do freio de porta e falta de luz de ré e de freio foram os principais problemas encontrados.



“Todos os oito ônibus que tiveram a AT recolhida ficam impedidos de circular nas ruas até que os problemas sejam reparados. Os veículos precisam passar por uma nova vistoria para receber o documento de volta. Nesse período, não será paga a remuneração complementar, que leva em conta a quilometragem percorrida pelo ônibus”, disse a PBH.