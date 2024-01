Mariana Costa e Túlio Santos

Um ônibus da linha 5503, que faz o trajeto Goiânia-Centro, pegou fogo na noite desta sexta-feira (26/1), na Avenida Augusto de Lima, quase esquina com Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte. Uma equipe da Polícia Militar (PM) fechou a pista sentido bairro para trânsito.



Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para fazer o combate ao fogo. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

A reportagem do Estado de Minas apurou no local que houve uma possível pane do ônibus, e o motorista tentou apagar as chamas, mas não conseguiu. Havia três passageiros, além do motorista, que conseguiram desembarcar do veículo em segurança.

Próximo das 20h30, os bombeiros debelaram o fogo. O motorista, que não quis se identificar, afirmou que o veículo já vinha apresentando problemas ao longo do trajeto.