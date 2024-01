Um motociclista, de 39 anos, morreu atropelado, na noite dessa quarta-feira (24/1), por um ônibus na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem teria ultrapassado o sinal vermelho e bateu na lateral do ônibus, que faz o trajeto entre os bairros Pompeia e Jardim América. Com o impacto, ele se desequilibrou, caiu da moto e foi arrastado para debaixo do coletivo.

Aos policiais, o motorista contou ter esperado o sinal abrir na rua Engenheiro Ocelo Cirino para acessar a avenida. Quando passou pela segunda faixa, ele, então, ouviu um barulho na lateral e viu o motociclista caído.

O condutor do ônibus parou imediatamente e acionou a emergência. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. Os veículos foram liberados e a ocorrência encaminhada para a delegacia de trânsito.



Outro acidente

Outro motociclista de 34 anos morreu, nessa quarta-feira (24/1), na Avenida Vereador Cícero Idelfonso, no bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de BH. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida.

De acordo com informações da PM, uma mulher aguardava no sinal para acessar a rua Dom Joaquim Silvério, quando sentiu um forte impacto na lateral do carro. Ao descer, viu o homem caído e sua moto à frente.



Testemunhas disseram aos policiais que a vítima tentou frear, mas a moto escorregou na pista e bateu no veículo. Chovia no momento do acidente. O Samu também confirmou a morte no local.