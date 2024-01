O Hospital Oncológico Samuel Libânio (HOSL) vai entrar em funcionamento a partir de maio em Pouso Alegre, no Sul de Minas. Essa será a primeira etapa do funcionamento da instituição de 11 mil metros quadrados que ainda está em construção.



Segundo o diretor técnico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que agrega a unidade oncológica, o primeiro andar vai entrar em operação com atendimento ambulatorial de pacientes da região.

A obra começou em 2022 e até o momento foram investidos cerca de R$ 35 milhões. O hospital terá cinco andares, cobertura com heliponto e vai realizar atendimentos, exames e cirurgias. Serão 100 leitos de internação e 84 para quimioterapia.O diretor técnico do HCSL, Alexandre Hueb, explica que a meta é entregar o ambulatório em maio e o segundo andar nove meses depois. O setor de internação deve ser concluído em mais um ano e oito meses após esse prazo.Ele destaca que o HCSL é o maior hospital em atendimentos no Sul de Minas e que o Hospital Oncológico vai auxiliar a atender pacientes com câncer de forma mais rápida e moderna.A instituição busca junto ao poderes público, privado e políticos verba para concluir a obra. Uma doação de R$ 1 milhão foi repassada pela organização da Festa do Peão de Pouso Alegre ao HOSL, em novembro.Hueb explica que é preciso dinheiro para finalizar a construção e adquirir os maquinários, que são de alto custo. "Vamos precisar ainda de mais R$ 8 milhões por ano além das verbas já recebidas pelo HCSL, para atender os pacientes no Hospital Oncológico."Repasses de emendas parlamentares e portarias têm sido o foco de políticos da região que querem ajudar a instituição. O deputado Rafael Simões conseguiu destinar cerca de R$ 19 milhões em 2023 ao HCSL.