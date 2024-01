Um motociclista, de 19 anos, morreu ao se acidentar com um caminhão na manhã desta terça-feira (23) na Avenida Senador Levindo Coelho, no bairro Tirol, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.



O acidente aconteceu em frente a uma garagem de ônibus. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a equipe constatou o óbito do jovem ao chegar ao local.



Moradores que passavam na avenida filmaram o motoqueiro deitado na pista, ainda sem a chegada do atendimento médico. No vídeo também é possível ver a motocicleta caída em frente ao caminhão.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PCMG) vai investigar as causas do acidente.