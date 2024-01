Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no choque entre um Fiat Palio e uma carreta na MGC 135, KM 521, no município de Buenópolis, Região Central do estado, na tarde desta sexta-feira (26/1).

Todas as vítimas estavam no Palio, que seguia de Catité (BA) para Campinas (SP).

Leia também: Ônibus pega fogo e fecha avenida no Centro de BH



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, morreram no acidente dois homens, de 57 e 67 anos, e uma mulher, de 53.

Ficaram feridos uma mulher de 61 anos e um homem de 26 anos. Eles foram socorridos e encaminhados para o hospital de Curvelo.

Leia também: Batida entre dois carros deixa dois feridos na Grande BH



A perícia da Polícia Civil será realizada para investigar as causas do acidente, que ainda serão esclarecidas. A chuva pode ter contribuído para o choque.