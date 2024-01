Uma mulher grávida, de 30 anos, e uma criança, de 10, ficaram feridas por causa de uma batida entre dois carros na LMG 432, entre Ribeirão das Neves e Esmeraldas, na Grande BH, nesta sexta-feira (26/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não estavam presas às ferragens, mas a criança tinha sangramento em várias partes do corpo, enquanto a mulher não apresentava ferimentos aparentes. Elas receberam os primeiros atendimentos por uma equipe do Samu.

O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, chegou a ser acionado para fazer o resgate, mas, segundo os militares, não conseguiu levantar voo devido às condições do tempo. A criança foi levada ao hospital pelo Samu.