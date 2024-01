A juíza Joyce Souza de Paula autorizou um pedido da defesa do motorista de 24 anos acusado de atropelar e matar três pessoas no Torneio Leiteiro das Campeãs, no começo de setembro de 2023, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.



O pedido da defesa foi para que o motorista, que está preso, passe por uma perícia de insanidade mental. A decisão da juíza ocorreu na última segunda-feira (22).



“Em que pese a discordância do Ministério Público, considerando que se trata de requerimento formulado pela própria defesa, a qual não poderá alegar eventual excesso de prazo, defiro a instauração do incidente de insanidade mental, em apartado, servindo a presente decisão como peça vestibular do incidente, ficando nomeado o defensor do acusado como seu curador”, escreveu a juíza na decisão.



Com isso, o Ministério Público e a defesa do motorista têm cinco dias úteis para formularem quesitos que serão analisados pelos peritos. Além disso, já foi feito um pedido para que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) autorize a realização da perícia.



A reportagem do jornal Estado de Minas procurou a defesa do motorista, mas não obteve retorno.





Relembre o caso



O caso aconteceu na madrugada do dia 09 de setembro de 2023, ao final de mais um dia do Torneio Leiteiro das Campeãs, realizado no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no bairro Aeroporto, em Juiz de Fora.



No boletim de ocorrência que o EM teve acesso, a polícia narra que, segundo relatado por duas testemunhas, o motorista "teria entrado em luta corporal" com outros homens, quando deixou o local, retornou dirigindo um carro em alta velocidade, rompeu uma barreira de proteção, invadiu a área onde era proibida circulação de veículos e iniciou os atropelamentos”.



Ele só parou depois de bater em dois carros e tentou fugir - momento em que foi capturado por outras pessoas, espancado com socos e chutes. Por causa das lesões, o motorista ficou internado até o dia 27 de outubro, quando foi encaminhado para o Presídio de Eugenópolis, também na Zona da Mata.



Por causa do acidente, três pessoas morreram: Elear Maria Faião, de 58 anos, na madrugada do dia 03 de outubro; Helena Peters, de 3 anos, morreu três dias depois do atropelamento; e Dionizia Marinho, de 56, morreu no dia do atropelamento.



Dias depois do crime, a Polícia Civil divulgou imagens que mostram o momento em que o motorista entra no carro e volta, em alta velocidade, em direção ao local em que estava sendo realizado o torneio.



Um levantamento feito pela Polícia Civil aponta que o motorista é reincidente e foi preso duas vezes, em 2021. Os crimes cometidos pelo homem são uma agressão e um atrito verbal.