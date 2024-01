Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas na batida entre uma ambulância e um carro de passeio na BR-365, KM 55, no município de Claro dos Poções, no Norte de Minas, na tarde desta sexta-feira (26/1). Chovia no momento do acidente.

Os dois veículos bateram de frente. Morreu no acidente um sargento da Polícia Militar que dirigia um Ford Ecosport, que tinha como passageiros duas pessoas da unidade da PM do município de Ponto Chique, também no Norte de Minas: um homem, de 27 anos, que teve suspeita de fratura na perna esquerda; e uma mulher, de idade não revelada, que também ficou ferida.

Leia também: Justiça acata exame de insanidade mental em motorista que matou 3 em festa



Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e encaminhados para a Santa Casa de Montes Claros.

O carro que transportava os militares viajava no sentido Montes Claros/Pirapora. A ambulância seguia no sentido contrário, com três ocupantes. Eles também ficaram feridos.

Segundo informações do Samu, um paciente de 27 anos, que tinha sofrido fratura na perna e estava sendo transportado pela ambulância para passar uma perícia médica em Montes Claros, sofreu uma nova fratura no fêmur, além de um corte na cabeça. A esposa dele, de 24 anos, que o acompanhava, apresentou um corte em um dos pés e suspeita de fratura nos arcos costais (costela).

Leia também: Minas lidera número de emissões da Nova Carteira de Identidade



Já o motorista da ambulância, de 59 anos, apresentou dores na região do tórax e nas costas.

Todas as vítimas da ambulância foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Universitário, em Montes Claros.