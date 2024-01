Minas Gerais lidera o número de emissões da Nova Carteira de Identidade (CIN). Desde o início oficial da emissão, em 27 de dezembro de 2023, até o momento, foram emitidas mais de 130 mil carteiras, sendo 86 mil apenas em janeiro deste ano, nos mais de 400 Postos de Identificação da Polícia Civil (PCMG).

Os dados da emissão de janeiro de 2024 foram divulgados pelo Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI) nesta semana. A nova identidade é confeccionada em modelo único e tem validade em todo o território nacional, adotando o número de inscrição de cadastro de pessoas físicas (CPF) como registro geral nacional.

Para garantir segurança, o documento é impresso em papel de segurança e passa por verificação de dados biométricos e biográficos na base da Receita Federal e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dificultando a falsidade ideológica.

Em território mineiro, a CIN já está disponível em versão impressa e digital. O formato digital do documento e a validação dos dados do cidadão para a emissão da carteira serão feitos pelo gov.br e podem ser obtidos por meio do aplicativo gov.br, após a expedição da carteira física.

A verificação da autenticidade do documento é feita por meio do QR Code, que poderá ser lido por qualquer cidadão e vai permitir checar se a identidade é verdadeira.

As pessoas que possuem modelos anteriores terão até 3 de fevereiro de 2032 para solicitar a CIN. A primeira via pode ser retirada de forma gratuita, independentemente se tiverem modelos antigos. As renovações também não terão custos.

Como solicitar o documento

O cidadão deve agendar um horário feito gratuitamente nos canais oficiais do Governo de Minas: Portal MG e aplicativo MG App.

Os atendimentos para emissão do documento são realizados nos mais de 400 Postos de Identificação da Polícia Civil e nas 42 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs).

Em caso de não comparecimento ao local desejado nesses canais, o cidadão deverá se dirigir diretamente ao Posto de Identificação de sua localidade.

Segundo o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão, Rodrigo Diniz, devido ao período de férias escolares, houve um aumento expressivo da demanda de agendamentos para atendimentos. “A partir de fevereiro, as UAIs ampliarão para, inicialmente, 600 vagas de agendamento por dia, chegando ao número total de 6 mil vagas diárias”, informa.

Em casos de urgência comprovada para a emissão do novo RG, o cidadão pode encaminhar um "Fale Conosco", disponível neste link, com a documentação que comprove a urgência e o motivo do agendamento.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata