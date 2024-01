No carnaval, o movimento contra o feminicídio e as violações de direitos das mulheres não fica de fora. Criado em 2019, o bloco feminista mineiro 'Quem Ama Não Mata' (QANM) vai realizar seu desfile no próximo dia 3, às 13 horas, com concentração na Rua Fernandes Tourinho, 105, na Savassi.

Para Christina Lima, que será a rainha do bloco este ano, o cortejo do 'Quem Ama Não Mata' mistura a diversão da folia e reivindicações. “Mesmo brincando, a gente acredita pode alertar as pessoas sobre a violência contra as mulheres, contra o assédio”, afirma a homenageada desta edição.

O movimento Quem Ama Não Mata, além de feminista, declara-se antirracista e superpartidário, foi criado em 1980 e, desde então, luta contra todas as formas de violência contra as mulheres. Neste carnaval, a pauta do movimento ocupa as ruas com a banda Boca de Sino e ao som de marchinhas próprias, samba-enredo, Jovem Guarda, axé e MPB.

“Violência não, assédio também não, paz, alegria e amor no coração” é um trecho de uma das marchinhas próprias do bloco, 'Mais Amor no Coração', letra de Mônica Santos. 'Bloco do Amor', de Mirtes Scalioni e Alexandre Salles, é a outra canção que compõe o repertório autoral do cortejo QANM.



Coroação

Uma das mais antigas integrantes do movimento 'Quem Ama Não Mata', Christina Lima será a rainha do bloco na edição de 2024. A jornalista e produtora cultural recebe a coroa de Dinorah do Carmo, colega de profissão, feminista e primeira mulher a presidir o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. A coroação acontecerá às 15h.

Violência sexual no carnaval

Uma das formas de violência que o bloco combate acontece com frequência nos espaços de folia. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, analisados pela associação Gênero e Número, no carnaval a proporção de estupros nas ruas é maior que em outras épocas do ano. Na folia de 2020 foram registrados 50% mais de ocorrências de estupro de mulheres por dia do que a média diária de 2019.

O assédio e a importunação sexual são concernentes às mulheres que frequentam eventos carnavalescos. Na edição de 2024 do carnaval de BH algumas estratégias estão sendo adotadas para conscientizar a população e organizações dos blocos sobre a ocorrência de crimes de violação sexual. É o caso da iniciativa “Fale Agora”, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG).

Programação do Quem Ama Não Mata

14h – Banda Boca de Sino

15h – Coroação da nova Rainha do Carnaval QANM Christina Lima

15h30 – Banda Bloco do Amor

17h30 – Banda Becca



