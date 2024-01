Para atender pessoas com suspeita de dengue, chikungunya e zika, a Prefeitura de Belo Horizonte abrirá cinco centros de saúde neste sábado (27) e domingo (28). As unidades estão localizadas nas regiões Leste, Norte, Oeste, Barreiro e Venda Nova, e funcionarão de 7h às 19h.

Febre, dor de cabeça, dores no corpo e manchas vermelhas na pele são alguns dos sintomas de dengue, chikungunya e zika, arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste período do ano, cujas temperaturas são mais elevadas e a ocorrência de chuvas é mais frequente, as condições para proliferação do mosquito transmissor são mais favoráveis.

Verifique os centros de saúde da capital mineira que estarão abertos para atender pessoas com sintomas das doenças:

Barreiro

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro.

Leste

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa) - Vera Cruz.



Norte

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis.

Oeste

Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678 - Betânia.

Venda Nova

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco.



Minas Gerais em alerta

Segundo último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, no dia 22 de janeiro, foram confirmados 11.490 casos de dengue e 3.067 casos de chikungunya no estado de Minas Gerais. Até o momento, foram registrados um óbito por cada uma dessas doenças. Ainda não há confirmação de casos de zika.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice