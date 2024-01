Depois do horário estabelecido para o término do atendimento, muitos ambulantes ainda aguardavam na fila

Os últimos momentos do cadastramento de ambulantes para trabalhar no Carnaval de 2024 em Belo Horizonte foram de tensão. Os atendimentos pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tinham previsão de encerramento às 20h nesta sexta-feira (26/1). Porém, perto das 20h30, havia uma fila de pessoas que gritavam que não sairiam do local.

Muitos ambulantes ouvidos pelo Estado de Minas reclamavam que o site da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não tinha informações sobre limitação do número de atendimentos, apenas o horário, que ia de meio-dia às 20h. Para acalmar os ânimos, os organizadores do credenciamento, feito no Colégio Marconi, na Rua Paracatu, 1.574, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de BH, informaram que todos que estavam na fila seriam atendidos.

A ambulante Erica de Souza, moradora de Venda Nova, disse que estava no local desde às 11h e ainda não tinha sido atendida.

Pouco antes das 21h, os portões foram fechados, após todos que esperavam na fila entrarem no colégio. Na saída, alguns comemoravam o credenciamento para trabalhar no Carnaval, como a ambulante Danny Nichielle, que saiu do local pulando de felicidade.

Organização

Para controlar as filas e evitar confusões, desde o segundo dia de cadastro, a PBH optou por distribuir senhas para os ambulantes. Também foram instalados grades e banheiros químicos em volta do colégio.

O ambulante se inscreve em uma etapa única e recebe a credencial no mesmo dia. A Belotur ampliou a capacidade de atendimento, que passou de 800, no ano passado, para 2 mil pessoas atendidas por dia em 2024.

André Luiz, presidente do Centro de Apoio ao Trabalho Ambulante (Cata), da associação dos ambulantes, espera que os cadastros sejam superiores aos 16 mil do ano passado. “Acreditamos que vai chegar a uns 18 mil inscritos neste ano, porque não tem uma limitação de vagas”, diz.

