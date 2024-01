As bilheterias do metrô só aceitam dinheiro em espécie.

Blocos ocupam as ruas de Belo Horizonte nos dois primeiros dias do período oficial de Carnaval. Para chegar aos locais de folia, devido à interdição de vias, o metrô é uma boa opção.

O Metrô BH estará aberto das 5h15 às 23h, porém, os foliões devem ficar atentos ao tempo de intervalo entre os trechos das estações, que têm sido alvo de reclamações pela longa duração.

No sábado (27/1), o trecho entre as estações Eldorado e Calafate terá intervalo de 30 minutos. Na viagem entre as estações Calafate e Vilarinho, o tempo de espera varia de acordo com o horário. Das 5h15 às 18h, o passageiro deverá realizar uma baldeação, ou seja, descer na Calafate e pegar o próximo trem para o destino pretendido, na via oposta onde desembarcou. Depois das 18h, até as 23h, não haverá baldeações, e o intervalo será de 15 minutos.

No domingo (28/1), das 5h15 às 18h, o intervalo será de 20 minutos. Após as 18h, e até o fechamento das estações o tempo de espera será de 15 minutos.

Blocos próximos ao metrô

Segundo informações da Metrô BH, essas são as estações mais próximas de alguns dos blocos deste fim de semana:

Sábado 27/1



Bastidores da Graxinha - Rua da Bahia, 15, Centro. Às 10h.

- Desça na Estação Central e caminhe por dois minutos.



Cefet com Banana - Avenida Brasil, 1145, Funcionários. Às 12h.

- Desça na Estação Santa Efigênia e caminhe por 20 minutos.



Tamborins Tantãs - Avenida Augusto de Lima, 744, Centro. Às 15h30.

- Desça na Estação Central ou Lagoinha e caminhe por 20 minutos.



Carnatrance Caribbean - Rua Artur de Sá, 978, União. Às 16h.

- Desça na Estação Minas Shopping e caminhe por sete minutos.



Domingo 28/1

bRuta fLOR - Rua da Bahia, 19, Centro. Às 10h.

- Desça na Estação Central e caminhe por dois minutos.



Arrastão de Carnaval Patangome Maracarte - Av. Augusto de Lima, 1913, Barro Preto. Às 14h.

- Desça na Estação Carlos Prates e caminhe por cinco minutos.



MovAt BH - Praça Sete de Setembro. Às 14h.

- Desça na Estação Central e caminhe por dez minutos.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata