O governo de Minas e o Ministério Público do Estado (MPMG) lançaram, nesta sexta-feira (26/1), no Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), o ReciclaBelô. O projeto vai implementar centrais de coleta de recicláveis em BH e fornecerá suporte a cerca de 500 trabalhadores, com alimentação, equipamentos de proteção individual e acesso exclusivo a banheiros. Além disso, eles terão uma remuneração diária de R$ 150 por uma coleta mínima de 30kg de material, além do valor da comercialização nas centrais.

O programa de reciclagem popular visa incentivar a preservação do meio ambiente e promover a geração de renda. O MPMG estima que, com aa implementação de centrais de reciclagem, ocorra a coleta de cerca de 40 toneladas de materiais durante o período.

No Carnaval de 2023, as equipes de limpeza urbana recolheram 964 toneladas de resíduos de 4 a 26 de fevereiro – período referente aos desfiles do pré-Carnaval, Carnaval e pós-Carnaval.

As centrais de coleta serão instaladas entre os dias 10 e 13, nas regionais Leste e Centro-Sul. O credenciamento dos catadores pode ser feito pelas próprias cooperativas.

Além disso, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que também firmou o acordo com o Ministério Público, o qual prevê R$ 580 mil destinados para coleta reciclável durante os quatro dias oficiais da folia, será responsável pelo encaminhamento do material recolhido aos galpões de triagem das cooperativas. Nestes espaços, os materiais são prensados e armazenados para comercialização junto a indústrias de reciclagem.

Além do recurso destinado pelo MPMG, a Copasa também anunciou durante o lançamento do programa um aporte de R$ 282 mil para ampliar a capacidade do ReciclaBelô já no Carnaval deste ano.



Entenda o fluxo logístico do ReciclaBelô

Fluxo logístico para catadores de material reciclável Agência Minas Gerais/Divulgação

