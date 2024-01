A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que vai adotar medidas preventivas para a proteção de animais que vivem no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, especialmente os cerca de 400 gatos estimados no local, durante eventos que fazem parte da programação do Carnaval de BH neste ano.

Segundo a PBH, duas ambulâncias e uma equipe especializada em resgate de fauna, formada por médicos-veterinários, estarão no parque nos dias 9 e 10 de fevereiro, quando acontece o Kandandu, evento que reúne blocos afro da cidade.

Um dos veículos que funciona como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel é equipado para atendimentos de emergência médica. Ainda de acordo com a PBH, caso algum gato precise de atendimento, será levado ao Complexo Público Veterinário, que conta com raio-x, ultrassom e bloco cirúrgico capaz de fazer cirurgias de baixa e alta complexidade.

O Executivo Municipal também afirma que os cuidadores dos gatos, parceiros da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, vão poder fazer suas atividades juntos aos animais nos dois dias de programação do Carnaval, dentro das normas e diretrizes já conhecidas e acordadas com a administração do espaço.

A PBH ressalta ainda que ações de proteção ao meio ambiente serão adotadas durante a folia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai plantar uma minifloresta em parceria com os blocos de rua para compensar parte das emissões de CO2 geradas no evento.

Serão plantadas mudas frutíferas para alimentação da fauna local. Também será feita a distribuição de kits de joaninhas em ações específicas, além doo cálculo das emissões geradas pelos trios elétricos e elaboração de uma cartilha com dicas de ações de sustentabilidade para o período de folia.

Manifestação

A decisão de fazer eventos durante o Carnaval no Parque Municipal foi alvo de críticas de movimentos ligados aos direitos dos animais. Um protesto em frente ao coreto está marcado para este sábado (27/1), às 14h.

Os protetores alegam que o barulho pode prejudicar os gatos e demais animais que vivem no local e afirmam que jardins e canteiros do parque serão pisoteados e usados como "banheiro" pelos foliões.

Kandandu

O Parque Municipal vai receber nos dias 9 e 10 de fevereiro o Kandandu, encontro de blocos afro da cidade. O evento faz parte da programação do Carnaval de Belo Horizonte 2024.

A PBH lembra que o local já recebe outros eventos municipais, como a Virada Cultural e o Festival de Arte Negra, além de outras agendas privadas. A previsão de público é para 4 mil pessoas por dia.

“Ressaltamos que a apresentação dos blocos afro no Parque Municipal será em formato de show, em cima do palco. Não irão ocorrer cortejos nas dependências do Parque. As apresentações serão semelhantes às agendas que já ocorrem habitualmente no local. Além disso, haverá controle de acesso na área do show e limite de público, e a Prefeitura de Belo Horizonte vai disponibilizar uma estrutura de atendimento caso os animais necessitem”, explica Gilberto Castro, presidente da Belotur.

A entrada ao evento é gratuita, mas haverá controle de acesso, com revista no local, além do gradeamento dos jardins mais próximos da área das apresentações. A PBH ressalta ainda que o palco será montado em uma área de gramado ao lado do Palácio das Artes. As demais áreas vão permanecer abertas ao público para a prática de esportes, uso de brinquedos, entre outros.