O cadastramento de ambulantes para o Carnaval de 2024 em Belo Horizonte termina nesta sexta-feira (26). O credenciamento está sendo feito desde 16 de janeiro no Colégio Marconi, na Rua Paracatu, 1.574, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital mineira.



André Luiz, presidente do Centro de Apoio ao Trabalho Ambulante (Cata), da associação dos ambulantes, espera que os cadastros sejam superiores aos 16 mil do ano passado. “Acreditamos que vai chegar a uns 18 mil inscritos neste ano, porque não tem uma limitação de vagas”, diz.

Para controlar as filas e evitar confusões, desde o segundo dia de cadastro, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está distribuindo senhas para os ambulantes. Além da instalação de grades e banheiros químicos em volta do colégio.

Os atendimentos acontecem a partir de meio-dia e vai até as 20h. O ambulante se inscreve em uma etapa única e recebe a credencial no mesmo dia. A Belotur ampliou a capacidade de atendimento, que passou de 800, no ano passado, para 2 mil pessoas por dia atendidas em 2024.

Mapa dos blocos de BH

Veja data, local e horário de desfile dos blocos de rua do carnaval de BH 2024 neste mapa interativo atualizado diariamente. Baixe o mapa dos blocos de carnaval de BH para acompanhar as centenas de desfiles grátis nas ruas da capital mineira.