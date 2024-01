O período oficial do Carnaval de Belo Horizonte começa neste sábado (27/1). Confira a programação da sexta-feira (26/1), véspera da folia, e do primeiro fim de semana da edição de 2024.

Sexta-feira (26/1):

19h - Ensaio do bloco Estagiários Brass Band

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

20h - Magnólia Devassa (bloco Magnólia + bloco Corte Devassa)

Aquilombar Cultura e Diversidade - Rua Itapecerica, 865, Galpão de eventos, Lagoinha. Região Noroeste. Ingresso do 1º lote a R$25 + R$ 2,50 de taxa online

20h - Bloco Baile da Sapataria

Cervejaria Rhara - R. Cristina, 1203, São Pedro. Região Centro-Sul. Ingresso a R$20.

Sábado (27/1):

8h - Bloco Furacão do Alto



Rua Fernão Dias, 3313, Alto Vera Cruz. Região Leste. Gratuito

9h - Tchanzinho Zona Norte

Av. Izabel Bueno, 1415, Bairro Jaraguá. Pampulha. Gratuito

10h - Bloco Bastidores da Graxinha

Esquina da Rua da Bahia com Guaicurus. Centro. Região Centro-Sul. Gratuito

10h - Taragadá: bloco Havayanas Usadas

Mister Rock - Avenida Tereza Cristina, 295, Prado. Região Oeste. Ingresso a R$ 15 + R$ 2,50 de taxa online

11h - Cortejo pré-Carnaval Seu Vizinho

Avenida Mem de Sá, 1882, Santa Efigênia. Região Centro-Sul. Gratuito

11h - Bloco Trema na Linguiça

Rua Benvinda de Carvalho, 277, Santo Antônio. Região Centro-Sul. Gratuito

12h - Bloco Cefet com Banana

Avenida Brasil, 1193, Santa Efigênia. Região Centro-Sul. Gratuito

12h30 - Taragadá: bloco Pisa na Fulô

Mister Rock - Avenida Tereza Cristina, 295, Prado. Região Oeste. Ingresso a R$ 15 + R$ 2,50 de taxa online

13h - Bloco do Tapa de Mina

R. Maria Carmen Valadares, 599, Santa Efigênia. Região Centro-Sul. Gratuito



13h - Encontro dos Blocos (bloco Bora pro Nóbis, Bloco de Belô, bloco Me Deixe e bloco Ziguiriguidum)

Cervejaria Rhara - R. Cristina, 1203, São Pedro. Região Centro-Sul. Ingresso a R$ 15 + R$ 2,50 de taxa online

13h - Bloco Passistas Show BH

Avenida Ministro de Oliveira Salazar, 531, Santa Mônica. Venda Nova. Gratuito

13h - CarnaRock - Gastronomia na Praça

Praça José Mendes Junior. Savassi. Região Centro-Sul

13h - Bloco Anos 80

Rua Aracati, 122, Nova Suíssa. Região Oeste. Gratuito

13h - Bloco do Kanella

Avenida Cristóvão Colombo, 152, Savassi. Região Centro-Sul. Gratuito

13h - Só Não Vai Quem Já Morreu

Rua Pernambuco, 473, Savassi. Região Centro-Sul. Gratuito

13h - Bloco do Magrela Feio

Rua Itanhandu, 17, Carlos Prates. Região Noroeste.

14h - Bloco Kontra

Rua Ibiraci, 198, Salgado Filho. Região Oeste. Entrada Gratuita

14h - Bloco Encantado

Praça Comendador Negrão de Lima. Floresta. Região Centro-Sul

14h - Ensaio do Bloco dos Hermanos

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

14h - Pré carnaval WS Elétrico e Abacabloco

Sahl - Av. Raja Gabáglia, 1201, Cidade Jardim. Região Centro-Sul. Ingresso a R$ 30 + R$ 2,39 de taxa online

14h - Ensaio Afoxé Ilê Odara

Centro Cultural Thirey Ilê Odara (CCTIO)- R. São Clemente, 1132, Santo André. Região Noroeste. Gratuito

14h - Bloco do Embaixador

Avenida Antônio Abrahão Caram, 996, São José. Pampulha. Gratuito

14h - Bloco Vexame

Rua Modinha, 16, Santa Amélia. Pampulha

14h- Carna Kolping

Rua Barbosa, 355, São Salvador. Região Noroeste

14h - Bloco do Sagrada Profana

Rua Aarão Reis, 570, Centro. Região Centro-Sul

14h- Ensaios da Anitta

Esplanada do Mineirão, Av. Presidente Carlos Luz, São Luiz. Pampulha. Ingresso meia entrada pista comum a partir de R$150 + taxas. Ingresso entrada inteira a partir de R$300 + taxas.

14h - Ensaio bloco Sexta, Ninguém Sabe?

La Vista Beach Club - R. José Hemetério Andrade, 1050. Buritis. Região Oeste. Ingresso a R$10 + R$ 2,50 de taxa online



14h30 - Samba das Indômitas e Os Aflitos do Anchieta

R. Outono, 545, Cruzeiro. Região Centro-Sul. Gratuito

15h30 - Taragadá: bloco É o Amô

Mister Rock - Avenida Tereza Cristina, 295, Prado. Região Oeste. Ingresso a R$ 15 + R$ 2,50 de taxa online

15h30 - Pré Carnaval do bloco Mais Feliz que Pinto no Lixo

Rua Catanduva 380, Renascença. Região Nordeste. Gratuito

15h30 - Cortejo Tamborins Tantãs

Avenida Augusto de Lima, 744, Centro.

16h- Ensaio do bloco Batuque Coletivo

La Vista Beach Club - R. José Hemetério Andrade, 1050. Buritis. Região Oeste. Ingresso a R$10 + R$ 2,50 de taxa online

16h - Bloco do Mô Fio

Rua Guaira, 300, Caiçaras. Região Noroeste.

16h - Bloco Buraco da Minhoca

Rua Matias Barbosa, 26, Floresta. Região Centro-Sul

16h JABUFOLIA - com blocos Chama o Síndico, Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro e DJ Vini

R. Ozanam, 711 - Ipiranga. Região Nordeste. Ingressos a R$25

18h - Ensaio do Bloco Tropicalize

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita



Domingo (28/1):

9h - Querobloco com a bateria do Baianas Ozadas

Vila Acaba Mundo - concentração no Campinho da Vila Acaba Mundo, Beco da Igreja, 59, Sion. Região Centro-Sul

10h - Ensaio do bloco Abalachita

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

10h - Bloco Meninos do Morro

Rua Fagundes Varela, 98, Lagoinha. Região Noroeste

10h - Bloco Alforriado Matias

Praça do Olaria - R. Passiflora, 60, Olaria. Barreiro

10h - Bloco Avacalhados do Bode

Rua das Emas, 155, Vila Clóris. Região Norte.

10h - Cortejo do Babadan

Praça Quinze de Junho, 23, Bonfim. Região Noroeste

10h - Bloco Filhos Das Águas

R. Itararé, 427, Concórdia. Região Nordeste

10h - Bloco bRUTA fLOR

Rua da Bahia, 19, Centro



10h30 - Ensaio do bloco Fita Amarela

R. Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1011, Cidade Nova. Região Nordeste. Entrada Gratuita

11h - Ensaio do bloco Beiço do Wando

Mirante Meet - Avenida Raja Gabáglia, 2671, São Bento. Região Centro-Sul. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos online

12h30 - Bloco Cheia de Manias



Rua Guanabara, 354, Concórdia. Região Nordeste

13h - Ensaio do bloco Tiozões do Pagode

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

13h - Bloco Pé com Pé

Praça da Comunidade, 144, Dom Cabral. Região Noroeste

13h - Carna SK8 ROCK

Pista de Skate Coqueiros - Rua Eneida esquina com Bragança. Região Noroeste. Gratuito

13h - Bloquinho Do Quintal - com Quando Come Se Lambuza

Quintal do Chalé - Avenida Professor Mário Werneck, 530 Estoril. Região Oeste. Ingressos a R$30 + R$3 de taxas online

14h - Bloco Axé de Lá 90

Praça Engenheiro Iron Marra, Avenida Guarapari. Santa Amélia. Pampulha

14h - Bloco do MovAt



Praça Sete, em frente ao Cine Theatro Brasil Vallourec - Av. Amazonas, 315, Centro.

14h - Brókio do Xai Xai

Rua Sergipe, 765, Savassi. Região Centro-Sul

14h- Arrastão de Carnaval Patangome Maracarte

Armazém do Campo - Av. Augusto de Lima, 2136, Centro.

16h - Ensaio do Bloco Fúnebre

Casa Fúnebre - Rua Taquaril, 30, Saudade. Região Leste - Entrada gratuita

16h - Bloco Goianeiros

Avenida Clara Nunes, 150, Renascença. Região Nordeste



17h - Carnaval 7LC

Rua Silva Alvarenga, 9750, São Geraldo. Região Leste



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata