Um dos eventos gastronômicos mais tradicionais da capital mineira, a Feirinha Aproxima, anunciou o cancelamento da primeira edição de 2024. A feira, que oferece opções de pratos variados e degustação, aconteceria neste sábado (27/01) na Casa Fiat de Cultura, das 10h às 17h, mas foi cancelada por causa da previsão de chuvas fortes para o final de semana.

Considerando o espaço a céu aberto do evento, a organização informou que a opção visa garantir a segurança e bem-estar de todos os participantes.

A edição, que também marca o início das comemorações de 10 anos do projeto, está confirmada para o dia 2 de março. A organização também adiantou que, em breve, serão divulgados o novo local e mais informações sobre o evento, e deixou um agradecimento aos colaboradores. “Agradecemos a compreensão de expositores, parceiros e público, reiterando nosso compromisso com a qualidade e segurança que caracterizam o evento”, afirma Eduardo Maya, idealizador da Feirinha Aproxima.

Outro evento também foi cancelado pela previsão de chuvas. Para garantir melhor experiência e conforto do público, o Love Wine de Verão foi adiado para o dia 24 de fevereiro. A assessoria informou que os ingressos já comprados permanecem válidos e ainda estão à venda no site. Para quem quiser o reembolso, ele será feito via SAC da Ingresse.

A primeira edição de 2024 será no Parque do Palácio, das 13h às 23h. O evento promete celebrar principalmente os vinhos brancos e rosés, com uma carta selecionada por especialistas do Love Wine para a estação. Para aqueles que não abrem mão de vinhos tintos, haverá outras opções disponíveis, bem como variadas opções de cervejas e drinks. No espaço gastronômico, o público poderá se servir da variedade de petiscos, refeições e lanches.

Com mais de seis anos de tradição em Belo Horizonte, o repertório do Love Wine de Verão também acompanha a atmosfera da festa com shows de Pêtra, Baile do Maguá, Off-White e DJ Vavá.

Além disso, o evento é pet friendly e ainda possui uma área especial para crianças, onde os pequenos podem desfrutar de um playground arborizado.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Serviço:

Love Wine Verão

Data: 24 de fevereiro (sábado)

Horário: das 13h às 23h

Local: Parque do Palácio - Palácio das Mangabeiras

Rua Prof. Djalma Guimarães, 161

Bairro Mangabeiras - Belo Horizonte - MG