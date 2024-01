A fila para o cadastramento de ambulantes para o Carnaval de BH 2024 continua quilométrica nesta quarta-feira (17). Entretanto, diferentemente da confusão de terça-feira (16), hoje, as filas estão mais organizadas com instalação de grades e banheiro químicos em volta do Colégio Marconi, na Rua Paracatu, 1.574, Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Além disso, a Prefeitura de Belo Horizonte vai distribuir 2 mil pulseiras na abertura dos portões ao meio-dia, a capacidade máxima de atendimento diário. “As pessoas que porventura não conseguirem a pulseira, deverão retornar nos próximos dias do cadastro, que vai até 26/01”, informa.

“Não vamos sair daqui sem a credencial”, diz a ambulante Glaiane Silva.

Glaiane Silva se diverte na fila Jair Amaral/EM/D.A.Press

Antônio da Lapa Oliveira é um dos primeiros. Ele está na fila desde o meio-dia de terça (16) e conta as expectativas para o Carnaval 2024. “O tanto que estamos sofrendo aqui, acredito que será um bom retorno”, ressalta.

Antônio da Lapa Oliveira é um dos primeiros da fila Jair Amaral/EM/D.A.Press

Cadastramento, horários e datas





A PBH reforça ainda que não há limite de credenciais e vai atender a todos os interessados. A Belotur ampliou a capacidade de atendimento, que passou de 800, no ano passado, para 2 mil pessoas por dia em 2024. O ambulante se inscreve em uma etapa única e recebe a credencial no mesmo dia.

O prazo para o credenciamento vai até o dia 26 de janeiro.

O atendimento acontece ao longo de todos os dias, com exceção do domingo (21). A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o Credenciamento de Ambulantes do Carnaval 2024 acontece no horário de 12h às 20h. Além disso, eles orientam que não há necessidade de se aglomerar antes do horário previsto.