“Sobre a nota ‘Fuad e Zema no abre-alas do carnaval de BH’, na coluna EM Minas de ontem, o Zema está querendo pegar carona numa festa que tem origem, no atual formato, no que ele mais detesta: o povo. O carnaval de BH renasceu com o povo de BH ocupando o espaço da Praça da Estação num momento em que o prefeito da época, Marcio Lacerda, quis proibir o povo na praça. Essa origem não pode ser esquecida e BH não pode se render ao atraso e ao conservadorismo que assombra o país, não é nossa cara, BH é e sempre será uma cidade progressista. Zema é oportunista e só. O prefeito não faz mais que a obrigação, mas a festa foi feita pelo povo de Belo Horizonte.”

Glauber Mendonça de Assis

Belo Horizonte