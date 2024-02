Cães farejadores inspecionam malas e ônibus no desembarque da Rodoviária de BH

Com a intensa movimentação de pessoas para o Carnaval 2024, os ônibus que chegam a Belo Horizonte pelo Terminal Rodoviário, na Região Central, serão vistoriados diariamente pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A operação, com o objetivo de coibir a chegada de drogas e armas transportadas ilicitamente para a capital mineira, teve início nesta terça-feira (30/1).

Cães farejadores irão inspecionar malas e ônibus no desembarque. “Tentamos construir toda operação de modo que incomode o menos possível. Por isso, optamos por utilizar os cães, assim conseguimos fazer a varredura rápido, em até 10 minutos”, conta a tenente Isadora Helena, da 6ª Companhia do 1º Batalhão da PM.

Se nada ilícito for identificado, o veículo é liberado. Mas se houver indicação da presença de itens ilegais, o proprietário da bagagem é chamado. As providências seguintes, caso identificada ilegalidade, ocorrem de acordo com a lei. A operação segue diariamente até o pós-Carnaval, em 18 de fevereiro.

Os alvos, segundo a tenente, são definidos previamente pelo setor de inteligência da Polícia Militar. Com isso, o efetivo empregado na operação depende desse planejamento. "São seleções feitas com base em registros pretéritos. Hoje, por exemplo, foram quatro cães e 10 agentes", detalha.

Na avaliação da tenente, o balanço do primeiro dia de vistorias é positivo. “Traz um reflexo na sensação de segurança durante a festividade. Nosso objetivo é preventivo e de repressão ao crime. A maioria opta por esse meio de transporte, que é mais popular, e se sentem mais seguros por ter a PM ali”, declara. Não houve registro de presos nesta terça.

Reforço da segurança no Carnaval

Mais de 36 mil policiais estarão nas ruas para garantir a segurança dos foliões e da população durante o Carnaval em Minas Gerais. Durante os quatro dias de evento, haverá o emprego operacional de 100% dos agentes do estado, trabalho intensificado nas cidades onde há previsão de desfiles de blocos nas ruas, como BH e Ouro Preto.