Agora os visitantes do Zoológico, Aquário da Bacia do Rio São Francisco e Jardim Botânico de Belo Horizonte podem pagar os ingressos via PIX. Para facilitar o acesso do visitante, a máquina com QR Code é disponibilizada na bilheteria e faz o cálculo do valor de acordo com o número de ingressos adquiridos.

Além dessa nova opção, as pessoas também podem efetuar o pagamento em dinheiro ou cartão de débito das bandeiras Elo, Visa ou Mastercard. A venda dos ingressos é feita, exclusivamente, nas bilheterias do local, no dia da visita (não há venda antecipada nem on-line).

Vale lembrar que o pagamento da entrada para acesso ao Jardim Zoológico e ao Jardim Botânico não inclui o acesso ao Aquário do Rio São Francisco. Por ser uma atração opcional, o Aquário conta com ingresso separado, que deve ser adquirido na entrada do equipamento.

Valores dos ingressos

Os valores de entrada para o Zoo de BH variam de R$ 6,40 a R$ 13, de acordo com o dia da semana. Já o Aquário tem um valor único de R$ 9,70.

Crianças até 4 anos e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal contam com gratuidade. O benefício também vale para instituições públicas de ensino. Demais crianças e jovens (idades entre 5 e 20 anos), além de idosos, a partir dos 60 anos, têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de identificação. Confira aqui os valores e os benefícios para públicos específicos.

O funcionamento do Zoo de BH e do Jardim Botânico (Zoobotânica) é de terça-feira a domingo, de 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h. Já o Aquário da Bacia do Rio São Francisco, atração opcional da Zoobotânica, conta com um horário de funcionamento diferente: das 8h30 às 16h30, sendo a entrada permitida até as 16h.