A utilização do Pix como meio de pagamento caiu nas graças dos mineiros. Levantamento feito pelo Itaú Unibanco mostra que no ano passado houve um crescimento de 68% nas compras utilizando a modalidade, em relação a 2022. O levantamento considera as transferências feitas de CPF para CNPJ. Considerando o valor transacionado, houve uma expansão de 37%. Segundo o estudo, a geração Y é a que mais utiliza o meio de pagamento, com 49% das compras realizadas com Pix. Em seguida vem a geração X, com 28%, e a Z, com 14%. Quem menos usa o Pix são os baby boomers, pessoas com mais de 60 anos. Os Y ou Millenials nasceram entre 1982 e 1994, os Z vêm na sequência. A geração X tem entre 8 e 23 anos. Os dados fazem parte de um estudo do Itaú que analisou o comportamento de consumo dos mineiros em 2023, incluindo as transações realizadas com cartões de crédito e as compras com Pix feitas por clientes do banco. Considerando as duas modalidades, houve alta de 20% no total transacionado pelos brasileiros no estado de Minas Gerais no ano passado, na comparação com 2022, e de 16% no número de transações. No quarto trimestre de 2023, o valor transacionado com cartão de crédito representou 57% das compras; o Pix teve 43% do share.

Baby broomers, uai

Com mais de 3 milhões de pessoas com mais de 60 anos, Minas Gerais é o segundo estado em número de baby boomers, a geração que nasceu entre 1945 e 1964. O estado tem nesse público consumidores exigentes. Um levantamento feito pelo Itaú Unibanco revela que mercados, lojas de conveniência e farmácias lideram o consumo da terceira idade no estado, com essa geração aderindo às novas tecnologias e passando a pagar mais com o Pix em 2023. Na pesquisa do banco foram levados em conta consumidores a partir de 59 anos e foi feita uma análise das transações realizadas com cartões de crédito e via Pix feitas de CPF para CNPJ, entre janeiro e outubro de 2023. Sobre igual período do ano passado, os gastos dos baby boomers cresceram 51%, enquanto o volume de transações subiram 53%, resultando em um tíquete médio de R$ 213,51.

Mira em Pouso Alegre

Com investimentos da ordem de R$ 500 mil e a previsão de movimentar mil toneladas de carga por mês, a Mira Transportes inaugurou uma filial em Pouso Alegre, no Sul de Minas, para fortalecer sua presença no Sudeste do país. “Existe um triângulo naquela região, entre as cidades de Pouso Alegre, Extrema e Varginha, que oferece benefícios fiscais para grandes embarcadores do Brasil todo. Com isso, vimos a oportunidade de expandir nossos negócios em Minas Gerais com essa nova filial, levando produtos do estado mineiro para todo o Centro-Oeste e Norte do Brasil”, afirma Roberto Mira Junior, diretor-geral do MIRA Transportes. O galpão da Mira, companhia líder nas operações de transporte de cargas fracionadas e integração entre as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, dispõe de uma área de 2 mil metros quadrados. A Mira conta com 3 mil empregados no país.

“Os nossos números têm sido muito positivos, mostrando todo o potencial que a empresa tem. Temos crescido acima da média do mercado de batata pré-frita congelada, com cerca de 9% a 10% de aumento, o que demonstra a solidez da Bem Brasil”

Dênio Oliveira, CEO da Bem Brasil

uma alemã no Bahamas

Com 75 lojas em todo o estado, o grupo Bahamas fechou parceria com a alemã Jungheinrich, que passa a fazer toda a movimentação de mercadoria dentro dos supermercados da rede mineira. A Jungheinrich é uma das líderes globais em soluções para gestão de armazenagem e fluxo de materiais em empresas, além de atuar com mobilidade elétrica em seus equipamentos. No fim do ano, o Bahamas anunciou investimentos de R$ 80 milhões para abertura três lojas no estado (Uberlândia, Juiz de Fora e Ponte Nova). O grupo, que conta com cerca de 75 lojas em Minas Gerais, oferece aos consumidores aproximadamente 12 mil itens, e conta com mais de 9 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

Faturando alto

O bom momento do mercado imobiliário em Nova Lima e Belo Horizonte alavancou os resultados da Somattos Engenharia no ano passado. A construtora superou em mais 70% a meta para o ano e registrou faturamento de R$ 355 milhões, com crescimento de 173% sobre o ano anterior, quando as vendas representaram uma receita de R$ 131 milhões. “Superamos as nossas expectativas. Fizemos nosso maior volume de entregas em um ano”, diz Humberto Mattos, diretor comercial da Somattos. Para 2024, a empresa projeta seguir com a consolidação em São Paulo, com empreendimentos em Moema, bairro nobre da capital paulista, em Campinas. Em Minas Gerais, a empresa vai lançar seu maior empreendimento, o Aura, com valor geral de vendas de R$ 300 milhões. “Para este ano, vamos manter nossa essência, nossos pilares e diretrizes, ou seja, construir com qualidade nas melhores localizações”, afirma Mattos.

Entregando flores

Pioneira no comércio on-line de flores e presentes no Brasil, a Giuliana Flores comemora um crescimento de 9% nas entregas em Minas Gerais no ano passado, quando o volume de chegou a 40 mil produtos entregues para os mineiros. Com mais de 50 parceiros em Minas, entre floriculturas, empórios, casas de bolo, artesanato e semijoias, a Giuliana Flores está buscando novas parcerias em Minas para ampliar o portfólio de produtos e agilizar as entregas. “Minas Gerais é um dos estados mais importantes do Brasil, estamos contentes com os resultados e vamos continuar investindo para fidelizar os clientes que conquistamos e alcançar ainda mais pessoas em 2024”, afirma.Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores.