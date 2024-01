Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão em cidade do Vale do Jequitinhonha

Um esquema de crimes cibernéticos e lavagem dinheiro foi combatido na “Operação Digito 8”, deflagrada nesta quinta-feira (18/01) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC). Pelo seis pessoas foram presas, sendo que foram expedidos 10 mandados de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal em nove estados.



De acordo com a Polícia Civil do DF, a organização criminosa fraudava pagamentos de guias de arrecadação por meio de códigos PIX adulterados para retirar dinheiro do Banco do Brasil, que sofreu prejuízos da ordem de R$ 21 milhões.



Conforme a apuração, o esquema envolveu cinco prefeituras de cinco estados. Uma delas é a de Jacinto, município de 11,42 mil habitantes, distante 779 quilômetros de Belo Horizonte, no Norte de Minas.



Nesta quinta-feira, uma equipe de policiais civis cumpriu mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Jacinto. A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a administração municipal da cidade mineira para ouvir sua versão.



Outras prefeituras apontadas por suspeitas de envolvimento na fraude são as de envolvendo as prefeituras de Morros (MA), Ubaitaba (BA), Serra do Navio (AP) e Acorizal (MT). Segundo os responsáveis pela ação policial, a atuação criminosa durou 24 dias (de 7 de janeiro de 2023 a 31 de janeiro do mesmo ano) e, no decorrer desse período, os investigados inseriram códigos de barras de guias válidas, mas adulteraram o QR Code PIX para valores significativamente menores, causando um prejuízo de R$ 21 milhões.



A fraude foi orquestrada por quatro núcleos distintos: operacional, responsável por explorar a vulnerabilidade e efetuar os pagamentos; de prefeituras, no qual ocorria a emissão das guias fraudulentas e repasse das verbas, envolvendo as cinco prefeituras; de intermediadores, que facilitou a comunicação entre o núcleo operacional e as prefeituras; e financeiro, no qual utilizou-se empresas para permitir a retirada dos recursos ilícitos das contas das prefeituras.



A “Operação Digito 8” aconteceu com a participação de 115 policiais civis, sob a coordenação da Policia Civil do DF. A ação contou ainda com o apoio das policias civis de São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Amapá, Goiás e Rio de Janeiro.



Foram alvos de buscas residências e gabinetes dos secretários municipais de Finanças. Um dos detidos na operação foi um advogado de um bairro nobre de São Paulo, acusado de auxiliar na evasão dos recursos ilícitos.



Ainda conforme a Policia Civil do Distrito Federal, durante a investigação, foram obtidos registros dos investigados comemorando o sucesso da fraude em festas em Goiânia, ostentando carros importados e viagens para destinos luxuosos pelo país. A vida de extravagância contrasta com a gravidade dos crimes cometidos, que incluem invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cuja pena pode ultrapassar 20 anos de prisão. (Com informações do repórter Luiz Ribeiro)