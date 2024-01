O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quinta-feira (18/1), uma série de ações pensadas para o Carnaval de 2024 no estado. Com foco no “Carnaval da Liberdade” – para quem quer curtir a folia com os blocos nas ruas – e no “Carnaval da Tranquilidade” – para quem prefere relaxar a aproveitar os dias de folga descansando –, as duas propostas prometem fomentar a cultura, a economia local e o turismo em Minas Gerais.

“Para mim, é muito bom saber que o nosso estado está avançando em todas as áreas nesses cinco anos à frente do governo de Minas, e o turismo não poderia ficar de fora. Tivemos um Natal marcante em Belo Horizonte, uma virada de ano inédita; e agora teremos um Carnaval como nunca tivemos”, afirmou o governador Romeu Zema (Novo).

A expectativa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) é de que o Carnaval de 2024 movimente R$ 1,8 bilhão na economia da criatividade e gere 50 mil empregos – um aumento de 20% nas duas categorias em relação a 2023. É esperado que o fluxo turístico chegue a 12,1 milhões de foliões e turistas, sendo 6,6 milhões no interior e 5,5 milhões em Belo Horizonte.

As ações anunciadas beneficiam 450 municípios do estado. Dentre os órgãos e instituições estaduais envolvidos estão a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult); a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG); a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG); a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra); o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG); a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG); a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG); a Polícia Militar Rodoviária; o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec); e a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG).

Matéria em atualização.