A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) publicou nesta terça (16/1) em seu site (www.secult.mg.gov.br) o resultado preliminar dos editais de 02 a 11 da Lei Paulo Gustavo.



A publicação ocorre 12 dias após a data original (4/1). Devido a "falhas técnicas no sistema de cadastramento dos projetos", o primeiro resultado foi cancelado em 6 de janeiro e todo o processo foi revisto.



Junto ao novo resultado, a secretaria também anunciou o novo cronograma, que altera as datas previamente propostas.



Anteriormente, o pagamento seria feito entre 5 de fevereiro e 29 de março. Com o atraso devido à revisão, os projetos aprovados receberão os recursos entre 22 de fevereiro e 5 de abril.



A Secult afirma que o resultado preliminar não possui caráter definitivo. "A classificação poderá sofrer alterações de acordo com os critérios de distribuição dos editais, e também de acordo com o resultado da fase recursal conforme previsto no edital."



Ao todo, foram inscritos 5.606 projetos nos dez editais da LPG em Minas Gerais, que destinará um total de R$ 181,4 milhões aos trabalhadores da cultura.



Nesta quarta-feira (17/01), às 16h, a Secult realizará uma live para tirar dúvidas. A transmissão será no canal do órgão no Youtube.