A escritora e historiadora Laura de Mello e Souza ganhou prêmio concedido pelo International Committee of Historical Sciences (ICHS), associação criada há 100 anos em Genebra, na Suíça. A intelectual paulista é a primeira mulher e primeira latino-americana a recebê-lo. Já foram contemplados o francês Serge Gruzunski, em 2015; o húngaro Gábor Klanickzay, em 2016; e o hindu Sanjay Subrahmanyam, em 2022.

A premiação tem como parâmetros a qualidade da obra, o desempenho na área do ensino e formação de quadros, além de contribuição, no plano pessoal, para o progresso da pesquisa histórica. Laura lançou estudos importantes sobre Minas: “Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII” (1982) e “Norma e conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII” (1999), entre outros livros.

Filha dos intelectuais Antonio Candido e Gilda Mello e Souza, a historiadora, de 71 anos, é professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e da Sorbonne, em Paris. Livros dela são editados pela Ouro sobre Azul. O prêmio será entregue em Tóquio, no Japão, em outubro.