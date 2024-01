A partir desta terça-feira (16/1), o Cine Humberto Mauro vai exibir a mostra “O preço de Hollywood”, com entrada franca. Com cerca de 30 filmes, a programação aborda o cinema no contexto de sua meca norte-americana. “Hollywood”, de George Cukor, e “Crepúsculo dos deuses”, de Billy Wilder, abrem o evento nesta tarde.

O público poderá conferir tanto clássicos produzidos durante a Era de Ouro hollywoodiana, entre os anos 1920 e 1960, quanto sucessos contemporâneos.

A proposta é explorar filmes que utilizam a metalinguagem para falar sobre o próprio cinema, explica Rodrigo Azevedo, produtor e programador do Cine Humberto Mauro. “A mostra terá obras tanto sobre o glamour de Hollywood quanto sobre o lado mais sombrio dessa indústria”, diz.

Com histórias de estrelas em ascensão e declínio, personagens apaixonados por cinema e longas sobre bastidores de sets de filmagem, “O preço de Hollywood” ficará em cartaz até 8 de fevereiro.

“A ideia da programação é ser a mais diversa possível para atrair o público que queira refletir sobre cinema, compreender o que ele pensou sobre si mesmo ao longo das últimas décadas”, afirma Rodrigo Azevedo, que assina a curadoria em parceria com Vitor Miranda, gerente da sala.



De Aldrich a Tarantino

Entre os destaques estão os longas-metragens “O que terá acontecido a Baby Jane”, de Robert Aldrich (19/1, às 17h30); “A noite americana”, de François Truffaut (20/1, às 15h); “Cidade dos sonhos”, de David Lynch (26/1, à 0h); e “Era uma vez em Hollywood”, de Quentin Tarantino (27/1, às 16h).

“Esse conjunto de filmes nos permite uma visão mais ampla a respeito da temática. O evento traz de volta o cinema clássico e também filmes mais recentes, porque se a gente ficar focado só no clássico, acabamos falando de uma Hollywood que nem existe mais”, observa Rodrigo Azevedo.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Al Pacino em "Era uma vez em Hollywood", que será exibido em 27/1 Sony Pictures/divulgação

Ao comentar os planos do Cine Humberto Mauro para 2024, ele diz o objetivo é prosseguir com programação gratuita e diversa.

“Vêm muitos festivais e mostras externas por aí. Temos planejado novidades para nossa plataforma de streaming, a Cine Humberto Mauro +, com eventos exclusivamente on-line. O objetivo é expandir a programação e levá-la para além do próprio espaço do cinema em si”, afirma.

Até 8 de fevereiro, cinco longas de “O preço de Hollywood” estarão disponíveis na plataforma Cine Humberto Mauro +. São eles: “A última ordem”, de Josef von Sternberg; “Hollywood”, de George Cukor; “Nasce uma estrela”, de Jack Conway; “Contrastes humanos”, de Preston Sturges; e “Lágrimas amargas”, de Stuart Heisler.

O site oferece cerca de 150 filmes e textos críticos sobre o conteúdo disponibilizado. A programação completa pode ser acessada em www.cinehumbertomauromais.com.

PROGRAMAÇÃO

Terça (16/1)

• 17h: “Hollywood”, de George Cukor (1932)

• 19h: “Crepúsculo dos deuses”, de Billy Wilder (1950)

Quarta (17/1)

• 16h: “Lágrimas amargas”, de Stuart Heisler (1952)

• 18h: “No silêncio da noite”, de Nicholas Ray (1950)

Quinta (18/1)

• 16h: “Mocinho encrenqueiro”, de Jerry Lewis (1961)

• 18h: “Assim estava escrito”, de Vincente Minnelli (1952)

• 20h15: “A cidade dos desiludidos”, de Vincente Minnelli (1962)

Sexta (19/1)

• 15h: “A grande chantagem”, de Robert Aldrich (1955)

• 17h30: “O que terá acontecido a baby Jane?”, de Robert Aldrich (1962)

• 20h: “A lenda de Lylah Clare”, de Robert Aldrich (1968)

“O PREÇO DE HOLLYWOOD”

Mostra em cartaz até 8 de fevereiro, no Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes de cada sessão. Confira a programação completa no site fcs.mg.gov.br

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria