Shawn Mendes chegou a cancelar parte de sua turnê mundial por conta de sua saúde mental Michael TRAN / AFP

Um boato anônimo deixou os fãs de Shawn Mendes assustados nesta sexta-feira (29/9). Isso porque uma página chamada Deuxmoi, que publica fofocas anônimas sobre famosos, anunciou que um cantor anunciaria em breve sua aposentadoria por período indeterminado. O perfil disse ainda que o afastamento ocorreria porque o tal artista não está no melhor momento e já há algum tempo não lança músicas novas.

“Um dos nossos cantores favoritos da lista A anunciará sua aposentadoria por um período ‘indefinido’ em breve, não é difícil saber quem ele é quando ele não dá música/conteúdo aos seus fãs há algum tempo... Ele acredita que não está no seu melhor agora. em relação à criatividade... E quer dedicar algum tempo para recuperar a paixão pela música e pela performance”, diz o boato. A página ainda questiona aos seguidores se a notícia parece verdadeira ou não.

Apesar de o boato não citar o nome de Shawn , as fãs do canadense relacionam as "dicas" a ele. O último álbum do cantor é "Wonder", lançado em 2020. Desde então, o artista gravou alguns singles. O mais recente é “WHAT THE HELL ARE WE DYING FOR?”, que seria um desabafo após o término com a cantora Camila Cabello.

Outro fato que se ligaria a Shaw é o fato de que, no fim de 2022, ele cancelou uma turnê mundial para cuidar da sua saúde mental. Em entrevista, Mendes disse que precisou de muita terapia para superar os momentos difíceis e estava em um momento de mudanças. Desde então, se mantém menos ativo em redes sociais e tapetes vermelhos.

Os fatos foram o suficiente para os fãs já ficarem de "luto" pelo cantor. “Se Shawn Mendes se aposentar, eu tenho um surto psicológico e não é nem exagero”, disse uma jovem. “Shawn Mendes, por favor, você não tem esse direito, como assim você vai deixar uma família órfã para se aposentar com 25 anos?”, questionou outra.

“Shawn Mendes, você não está vendo suas fãs surtando, não? Vai brincar a essa hora, homem, cuidado que amanhã é o último dia do setembro amarelo”, brincou um perfil no X, antigo Twitter. Veja mais reações:

