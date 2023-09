683

O suicídio é ainda um tabu. Muitas pessoas não compreendem o ato e há preconceito, fato que faz com que os pacientes não procurem ajuda Freeepik

Durante muito tempo, o suicídio foi encarado como um tabu. Embora continue sendo um assunto extremamente delicado, cresce a discussão acerca do tema, principalmente no mês de setembro, quando é destacada a importância da conscientização sobre o ato de tirar a própria vida.





Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos ocorre um caso de suicídio no mundo. Geralmente, uma pessoa em risco de suicídio perdeu a esperança na vida, tornando-se crucial receber apoio. O médico psiquiatra e diretor da SIG Residência Terapêutica, Ariel Lipman, afirma que o suporte nos momentos difíceis causados pelo desejo de morrer é fundamental, mas não substitui a necessidade de acompanhamento especializado, como o de psicólogos e psiquiatras."O suicidio é ainda um tabu, pois muitas pessoas não o compreendem e há muito preconceito que envolve a problemática, fato que faz com que os pacientes não procurem ajuda, pois muitos sentem vergonha ao falar sobre o assunto", acrescenta o especialista.A prática é frequentemente censurada porque muitas pessoas a associam a um ato egoísta, o que gera desconforto. "Não discutir o suicídio não o fará desaparecer. Pelo contrário, é fundamental debater a questão para combater a desinformação, mas isso deve ser feito de maneira sensata, sem romantizar ou banalizar o problema", complementa o médico.Sendo assim, o psiquiatra discute alguns sinais que podem ser indícios de que alguém pode estar inserido em um contexto suicida. "Cada caso é um caso e a generalização de ações é impossível, porém, algumas características se assemelham em múltiplas circunstâncias. Lembrando que a análise deve ser feita sempre por um especialista e que, em todos os cenários sérios, é preciso acompanhamento médico", comenta Lipman.Devido à psicofobia e também à romantização de obstáculos problemáticos à saúde mental , é comum acontecerem brincadeiras que envolvem frases como "quero me matar", "nao suporto mais viver". Por causa dessa banalização, palavras como essas podem passar despercebidas pela sociedade e, em muitos casos, envolvem uma questão séria e são invalidadas. Portanto, como diferenciar ações verbais que se referem ao suicídio de uma "brincadeira", mesmo que de mau gosto?Nas palavras do especialista, "a maneira como o indivíduo fala, a entonação de suas palavras e o cenário atual em que a pessoa está inserida deve ser avaliado. De todo modo, quando alguém diz "quero morrer", seja como piada ou não, a frase refere-se sempre a um desconforto. A diferença é que depende de como a pessoa lida com a situação - pode estar elaborando bem, o que é visivelmente colocado, ou há a possibilidade de estar insuportável sustentar a vida."O psiquiatra defende a necessidade de atenção ao que precede a atual vivência de um possível indivíduo suicida. "Ao estudar sua história, é possível identificar raízes de problemas que podem vir a desencadear pensamentos suicidas ou até mesmo a ação. Por isso, mais uma vez falo sobre a importância do acompanhamento profissional. É necessária a compreensão de que uma reação suicida é um sintoma que, como qualquer outro, pode ser driblado a partir da melhora do quadro como um todo - o foco há de ser o problema, nunca o resultado. É uma consequência", esclarece Lipman.Para que a situação possa ser enfrentada de maneira adequada, é necessária a atenção a partir do que causa o efeito suicida. Se, por exemplo, o paciente está deprimido e por isso encontra-se em um cenário de possível sucidio, normalmente, o quadro da depressão melhorando, melhora também a situação em relação ao suicídio.Como dito anteriormente, não existe nenhuma ação especial e geral que sinalize comportamentos suicidas, a não ser que seja voltada para o ato - por exemplo, é sabido que, após uma tentativa de tirar a própria vida mal sucedida, a chance de que a situação ocorra novamente é alta.Entretanto, pessoas enfrentando momentos difíceis e desconfortáveis estão fragilizadas. "Dificuldades existem na vida de todos os seres humanos, sem exceção, o que difere é como as pessoas a enfrentam e, portanto, suas capacidades de superação", cita o especialista. Assim, o cenário pode vir a ser um aspecto importante para a compreensão de possíveis tendências suicidas e, principalmente, como o indivíduo age perante as circunstâncias."Mudanças bruscas de comportamento, um discurso entristecido constantemente desesperançoso, frases como 'queria desaparecer' ou 'gostaria de não existir mais' são indicativos que algo pode estar errado", explica o psiquiatra.A alteração rápida de conduta é uma das principais evidências que envolve indivíduos suicidas. Os motivos para que alguém se enquadre no contexto podem ser muitos e diferem entre si, ao depender da realidade. "Existe um debate filosófico sobre se todo paciente no cenário de tirar a própria vida possui algum tipo de transtorno mental. Nem todos, mas a larga maioria. Psicopatologias como a depressão, transtornos bipolares esquizofrenia , TOC e até mesmo a dependência química grave são situações que podem levar o paciente a cometer ou ter pensamentos suicidas", cita o médico.A partir da discussão, as mudanças de comportamento podem ocorrer devido a transtornos, ou não. "Sendo assim, é importante classificar cada situação como singular, cada paciente é único e necessita de atenção de um cuidado individualizado", aponta o psiquiatra.