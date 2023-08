683

Cristiane Daciolo, esposa de Cabo Daciolo, ex-deputado federal e candidato a presidente da República em 2018 Reprodução Instagram @crisdaciolo



A jornalista Cristiane Daciolo, de 52 anos, casada com o ex-deputado federal Cabo Daciolo, candidato à Presidência da República em 2018, morreu ontem (29/8), no Rio de Janeiro. Ela havia sido diagnosticada com leucemia em 2018. Desde então, passava pelo tratamento da doença. Em 2019, a jornalista foi submetida a um transplante de medula óssea, doada pelo irmão. No Brasil, de acordo com estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o número de casos novos da doença estimados para cada ano do triênio 2020-2022 é de 5.920 casos em homens e de 4.890 em mulheres.

Mas o que é a leucemia?

leucemia ocorre quando a medula-óssea, o tecido que fica no interior dos ossos, começa a produzir e acumular células doentes na medula óssea - substituindo as células sanguíneas normais de forma desequilibrada e descontrolada no sangue e no sistema linfático.

Quais são os tipos de leucemia?

Quais são os sintomas da leucemia?





Os sintomas podem variar de paciente para paciente , mas de modo geral podem surgir, devido o acúmulo de células defeituosas na medula óssea, anemia, que por sua vez causa fadiga e palpitação; o paciente pode apresentar sangramentos nas gengivas e nariz, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos sob a pele.

Outros são sintomas são:





- Gânglios linfáticos inchados, mas sem dor, principalmente na região do pescoço e das axilas

- Febre ou suores noturnos

- Perda de peso sem motivo aparente

- Desconforto abdominal (provocado pelo inchaço do baço ou fígado)

- Dores nos ossos e nas articulações

Como é o diagnóstico da leucemia?

O principal exame de sangue para suspeita inicial do diagnóstico de leucemia é o hemograma, onde pode ser analisado se há algum erro com a contagem elevada no número de leucócitos associado ou não à diminuição das hemácias e plaquetas.





A confirmação vem a partir de um exame da medula óssea, o mielograma – em que se retira sangue de dentro do osso para analisar as células mais de perto. Pode ser realizado também a biópsia da medula óssea . A detecção precoce desse câncer é o ponto fundamental para identificar a doença em fases mais iniciais e obter maior chance de sucesso no tratamento.

De acordo com a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), pelo menos 1/3 dos indivíduos com leucemia demoraram um mês para descobrir a doença e cerca de 7% chegaram a aguardar um ano para a confirmação.

Como é o tratamento para a leucemia?

O tratamento é individual para cada paciente. No caso das leucemias agudas, por exemplo, o processo envolve quimioterapia , controle das complicações infecciosas e hemorrágicas e prevenção ou tratamento da infiltração no sistema nervoso central (cérebro e medula espinhal). Para alguns casos de leucemia, é indicado o transplante de medula óssea. Há também, tratamentos medicamentosos e em outras circunstâncias a associação dos remédios a ciclos de quimioterapia.