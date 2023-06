Leucemia: exame de rotina pode confirmar diagnóstico

683

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são registrados cerca de 11 mil casos de leucemia por ano no Brasil (foto: Freepik) De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), são registrados cerca de 11 mil casos de leucemia por ano no Brasil. A doença, que tem maior incidência em jovens menores de 20 anos e adultos com mais de 60 anos, é causada por uma mutação genética que afeta as células sanguíneas presentes na medula óssea, transformando-as em cancerosas que se proliferam rapidamente, substituindo-as por sadias.

Conforme a médica hematologista e hemoterapeuta do Sabin, Maria do Carmo Favarin, quando a leucemia é descoberta em fase inicial, melhores são os prognósticos: "O fato de fazer exames periódicos nos permite identificar alterações no hemograma de forma precoce. Esta preocupação com a saúde e o diagnóstico precoce que nos permite conquistar os melhores resultados junto aos nossos pacientes, principalmente em oncologia”.

O tratamento





Ainda de acordo com Maria do Carmo, a leucemia pode ser tratada de acordo com a tipagem e a fase da doença em cada caso. Algumas das opções de tratamento são: a radioterapia, imunoterapia, quimioterapia e transplante de medula óssea, sendo esta última, uma das opções de maior sucesso. De acordo com o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), o Brasil conta com 5,5 milhões de doadores cadastrados.





Conforme dados do Hemocentro, a compatibilidade pode chegar a 1 a cada 100 mil habitantes para voluntários fora do ciclo familiar, sendo o cadastro para doação de medula óssea uma campanha tão importante quanto a doação regular de sangue nos hemocentros.