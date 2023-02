Fevereiro Laranja: mês da conscientização e enfrentamento das leucemias

Leucemia: o tratamento requer abordagem terapêutica imediata e o protocolo mais comum no Brasil é a quimioterapia intravenosa, que é agressiva (foto: swiftsciencewriting por Pixabay ) O Fevereiro Laranja é o mês de campanha para a conscientização e enfrentamento das leucemias. O médico Vanderson Rocha, hematologista da Rede D’or, destaca dúvidas sobre algumas particularidades do tratamento de um dos tipos mais graves de leucemia , a leucemia mieloide aguda (LMA) e enfatiza sobre a importância da família e cuidadores ao longo da jornada.

Dentre os diversos tipos de leucemia, a leucemia mieloide aguda (LMA) é o tipo mais grave da doença e geralmente atinge adultos com mais de 60 anos. Nessa faixa etária os pacientes costumam apresentar comorbidades , o que gera alguns impactos importantes na jornada de pacientes.

Como é o tratamento?

Qual a importância da rede de apoio?

Em especial nos casos de LMA, familiares e cuidadores desempenham um papel crucial de suporte ao paciente e na tomada de decisão de tratamento junto à equipe médica, pois hospitalizações são recorrentes, seja pela baixa imunidade, pelas sessões de quimioterapia, cirurgias ou necessidade de transfusão de sangue

Quais orientações importantes para pacientes de LMA e cuidadores(as)?

Qual o meio de diagnóstico?

O hemograma e o mielograma são as principais formas de diagnóstico da LMA, no entanto, os testes genéticos também são importantes, pois auxiliam na classificação de risco da doença a partir da identificação mutações em genes específicos, como o FLT3, que estão relacionadas a tipos mais graves da doença. A tecnologia tem avançado na luta contra a doença?

O avanço na tecnologia de terapias-alvo para leucemia representa um importante passo para aumentar as chances de sucesso no tratamento para idosos com LMA, já que as terapias-alvo atacam especificamente as células cancerígenas, preservando as células saudáveis e causando menos efeitos colaterais, além de poderem ser administradas em casa, sem necessidade de hospitalização.

Qual a importância da doação de medula óssea?

O transplante da medula óssea (TMO) pode significar a cura para diversos casos, incluindo a leucemia mieloide aguda (LMA).

Para que o TMO aconteça, o paciente passa por um tratamento também intensivo chamado condicionamento, que ajuda a acabar com as células tumorais e impede que o sistema imunológico do receptor ataque as células doadas.

Quem se beneficia do transplante?

Para que o transplante seja bem-sucedido, é necessário encontrar um doador com a mesma compatibilidade, que é avaliada por um teste que precisa ser detalhado e preciso. Por isso, quanto mais voluntários cadastrados, maior a chance de encontrar um doador que seja compatível para realizar o transplante de medula óssea de forma efetiva e segura.







O tratamento geralmente requer uma abordagem terapêutica imediata, em poucos dias após o diagnóstico. O protocolo mais comum no Brasil é a quimioterapia intravenosa, que é agressiva e pode ocasionar efeitos adversos graves para esse perfil de paciente, dificultando o tratamento e reduzindo a sobrevida de pacientes.Leia também: Leucemia linfoide crônica: saiba como doença acomete especialmente idosos.



Quando se cria uma relação de confiança com pacientes e seus cuidadores, a família toda se sente mais confortável para tirar dúvidas, impactando positivamente a adesão ao tratamento e, consequentemente, aumentando as chances de sucesso.Leia também: Anemia e leucemia. Hoje há tecnologia disponível tanto para aumentar as chances do paciente de chegar ao TMO, como também oferecer mais qualidade de vida ao paciente e aos cuidadores.