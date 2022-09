Leucemia linfoide crônica: saiba como doença acomete especialmente idosos

Leucemia afeta as células do sangue e é classificada em aguda ou crônica, dependendo da célula acometida (foto: Pixabay/Gerd Altmann)









Lisa Ricci, hematologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS), que integra a Hospital Care, explica que, em muitos casos, a doença pode ser silenciosa, portanto, assintomática.

Além disso, seus sintomas são heterogêneos, ou seja, são muito comuns em outras enfermidades. Logo, a melhor forma de obter o diagnóstico é através dos exames de sangue que devem ser feitos, pelo menos, uma vez ao ano. Muitos pacientes, inclusive, descobrem a doença por meio do exame de hemograma durante as consultas de rotina.





Sintomas possíveis:





Febre

Emagrecimento

Gânglios aumentados

Fadiga

Sudorese noturna





Assim que a doença é identificada, o profissional avalia o tratamento adequado, tendo em vista que há diversas formas de abordagem. Os casos assintomáticos, em algumas ocorrências, não necessitam de tratamento imediato. Mas há casos em que a doença é mais agressiva e o tratamento deve ser instituído o quanto antes.





Atualmente, existe um melhor entendimento da biologia desta doença, o que resultou em novas terapias livres de quimioterapia, conforme explica Dra. Ricci: "Nas leucemias crônicas, hoje em dia o tratamento envolve terapias-alvo, com medicamentos modernos utilizados por via oral e que promovem uma melhora importante de qualidade de vida e sobrevida dos pacientes".





É preciso ficar atento aos sinais do corpo e sempre buscar manter os checapes médicos anuais atualizados, haja vista que, graças às terapias mencionadas acima, os pacientes com leucemia linfoide crônica estão vivendo mais e melhor. "Ao apresentar esses sinais ou constatar alterações nos resultados laboratoriais, deve-se procurar um especialista que vai avaliar a necessidade de encaminhamento aos oncologistas e hematologistas", diz a especialista do IOS.