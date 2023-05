Câncer: técnica modifica células de defesa para combater tumores

Médico Renato Cunha, onco-hematologista do Grupo Oncoclínicas, a terapia consiste em usar células do próprio paciente e modificá-las geneticamente em laboratório para combater o câncer (foto: Arquivo Pessoal)

Segundo o médico Renato Cunha, onco-hematologista e líder do programa de Terapia Celular, que inclui o CAR-T, do Grupo Oncoclínicas, a terapia é baseada em células T de receptores de antígenos quiméricos (do acrônimo em inglês CAR), e consiste em usar células do próprio paciente e modificá-las geneticamente em laboratório para combater o câncer. As células de defesa do corpo alteradas introduzem receptores capazes de reconhecer o tumor e atacá-lo de forma contínua e específica.

No Brasil, poucos centros oncológicos têm as certificações necessárias para a técnica devido à sua complexidade e necessidade de alta especialização.



A expertise dos médicos hematologistas do Oncobio e a parceria exclusiva na América Latina com a Dana-Farber Cancer Institute, da Harvard Medical School, somadas à infraestrutura de excelência, garantem ao cancer center de Minas Gerais esse tipo de tratamento com segurança.

A Oncoclínicas, atualmente, tem 133 unidades em 35 cidades brasileiras, permitindo acesso ao tratamento oncológico em todas as regiões que atua.





Com tecnologia, medicina de precisão e genômica, a Oncoclínicas traz resultados efetivos no acesso ao tratamento oncológico, fazendo mais de 500 mil procedimentos no último ano (2022).









Recém-chegada ao país e considerada um tratamento promissor no combate ao câncer hematológico, a terapia CAR-T já está disponível em Minas Gerais. O cancer center Oncobio, do Grupo Oncoclínicas, é a primeira instituição privada do estado a fazer a técnica inovadora que pode transformar o tratamento de tumores hematológicos e pavimentar os caminhos para a cura da doença.O procedimento bem-sucedido foi feito em uma paciente com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer do sangue que acomete os glóbulos brancos, responsáveis pelo sistema de defesa do organismo (sistema linfático).