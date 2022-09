Casos de linfoma não-Hodgkin dobraram no Brasil nas duas últimas décadas

(foto: National Cancer Institute/Unsplash ) Estudo do Observatório da Oncologia sobre diagnóstico de linfomas e mortalidade em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) identificou mais de 90 mil casos da doença entre 2010 e 2020, prevalecendo o linfoma não-Hodgkin (74%), e um aumento de 26,8% de óbitos entre 2010 e 2019. O levantamento observou que o número de casos de linfoma não-Hodgkin duplicou nos últimos 25 anos, especialmente no grupo etário acima de 60 anos.









O diagnóstico precoce e o acesso a tratamentos avançados são as principais armas para mudar as estatísticas. A neoplasia atinge as células de defesa do sangue e tem mais de 60 tipos diferentes, classificados de acordo com a célula da qual se originam e o grau de agressividade. Os sintomas são variáveis e podem ser confundidos com algumas infecções, daí a necessidade de não subestimar nenhum incômodo, como salienta o hematologista.

Surge em qualquer órgão

“Os linfomas podem surgir em qualquer órgão do corpo, porém são mais frequentes no sistema linfático, quando os linfócitos (glóbulos brancos – responsáveis por produzir anticorpos e atacar as células infectadas por vírus, bactérias e outros perigos) se proliferam de maneira descontrolada. Ao perceber presença de ínguas %u200Bpersistentes (aumento dos gânglios linfáticos ou linfonodos) no pescoço , axilas ou virilha, acompanhadas de febre e suores noturnos, fadiga, perda de peso e coceira na pele busque um médico”, orienta Wellington Azevedo.



A terapêutica dependerá do tipo%u200B de linfoma, estadiamento e %u200Bidade do paciente: "Para os portadores de linfomas que sofrem recidiva ou que não respondem ao tratamento inicial, %u200B o transplante de medula óssea pode ser empregado. Já a terapia celular CAR-T Cell, recém-chegada ao país, é indicada para alguns tipos de linfoma não-Hodgkin que não respondem ao tratamento com o transplante de medula óssea ou que não podem ser submetidos a ele", descreve o hematologista

CAR-T Cell revoluciona tratamento contra o câncer hematológico

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou os dois primeiros registros sanitários no país de um tratamento medicamentoso avançado para câncer hematológico. Os produtos representam uma terapia gênica baseada em células T de receptores de antígenos quiméricos (CAR), as chamadas “células CAR-T”, feitos pelas empresas farmacêuticas Novartis e Janssen-Cilag Farmacêutica, respectivamente.





O primeiro deles, aprovado em 23 de fevereiro, foi batizado de Kymriah@ e é fruto de uma combinação de terapia gênica, imunoterapia e terapia celular indicado para o tratamento de pacientes pediátricos e adultos jovens (até 25 anos de idade) com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) de células B refratária ou a partir da segunda recidiva. Além disso, também pode ser recomendado para pacientes adultos com Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB), recidivado ou refratário, após duas ou mais linhas de terapias sistêmicas.





Já em abril, a reguladora deu seu aval para o uso no país do Carvykt@, recomendado como alternativa para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, tipo de tumor que atinge os plasmócitos, células da medula óssea.

O Grupo Oncoclínicas é um dos centros de saúde preparados e autorizados para oferecer esta modalidade de terapia gênica no Brasil. Em Belo Horizonte, o procedimento é feito pela equipe da unidade Núcleo de Hematologia e Oncologia.

Como funciona a CAR-T Cell

Os linfócitos T são produzidos na medula óssea e têm inúmeras funções, tais como eliminar infecções, destruir células anormais e infectadas por vírus ou bactérias.



A tecnologia CAR-T Cell consiste em usar células do próprio paciente e geneticamente modificá-las em laboratório para combater o câncer. A estratégia consiste, de forma simplificada, em habilitar células de defesa do corpo (linfócitos T) com receptores capazes de reconhecer o tumor e atacá-lo de forma contínua e específica.