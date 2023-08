Conforme explica Carina Magalhães, professora do curso de psicologia da Unime, as pessoas que consomem compulsivamente buscam recompensas, que aliviam temporariamente as vivências negativas, como desconforto emocional, ou até mesmo o vazio existencial."Infelizmente, ao longo dos anos, é notório que as consequências da falta de controle no consumo, afeta e impacta negativamente famílias inteiras. A compulsão não apenas afeta o equilíbrio financeiro, como gera conflitos interpessoais. Esse desgaste pode impactar a saúde mental daqueles que dividem o mesmo espaço e rotina diária com quem tem dificuldades no controle do comportamento impulsivo", explica a psicóloga.