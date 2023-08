683

Segundo a psicóloga clínica Renata Mafra, quanto mais a pessoa se aborrece e se irrita no cotidiano, mais se tem afetada a saúde física e mental Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press



Viver angustiado no trânsito; passar o dia irritadiço; a sensação de que vai explodir no trabalho a qualquer instante; dar ordem aos filhos somente aos gritos; desentendimentos rotineiros nos relacionamentos; descontrole diante das adversidades da vida. Não há como relaxar, ter bem-estar ou um pouco de paz lidando no dia a dia com uma impaciência constante e repetitiva nas mais diversas situações e obstáculos, grandes ou pequenos, que a vida sempre vai impor.





Renata Mafra, psicóloga clínica, lembra que a palavra paciência deriva do latim “patientia”, ou seja, capacidade de não desistir, de aguentar. A psicóloga destaca que, além da origem etimológica, é possível investigar a “paciência” a partir do campo filosófico (uma virtude) e psicológico (um comportamento, uma habilidade). “Virtude é um atributo positivo, uma força, e segundo o filósofo Spinoza, 'as virtudes podem ser ensinadas'. Para Aristóteles, a virtude é um modo de ser, que no humano, diferentemente dos animais, é sócio-histórico, ou seja, constituído no tempo e em sociedade, na cultura. Portanto, podemos afirmar que ela é uma qualidade/habilidade que pode ser aprendida/desenvolvida pelas pessoas.”





Existe uma relação direta entre paciência e tempo, explica a psicóloga. “A vida se constitui e se faz no tempo. Não nascemos prontos, nos constituímos como sujeitos (pessoas) no tempo e na relação com o outro. O contrário de paciência não é pressa, é impaciência , é desespero.”

TRANSTORNO MENTAL





Para a psicóloga, cuidar da saúde física e mental exige paciência, assim como cuidar de pessoas com transtorno mental. Por isso, a expressão “paciente” quer dizer “aquele que espera”. Mas essa espera não significa passividade, há que se esperar ativamente, coparticipando do cuidado à própria saúde, quando possível.





Renata Mafra acredita que, nos dias atuais, é difícil desenvolver a paciência, mas exercê-la é necessário. “Com tantos estímulos externos, com tanta falta de atenção necessária aos processos de vida, com a aceleração do tempo e a sobrecarga de trabalho, desenvolver a paciência tem sido um desafio. A sociedade de consumo, a cultura do descartável, do materialismo, da inovação a todo custo, o impacto do uso excessivo de tecnologias , não têm sido acompanhadas do necessário desenvolvimento humano e social.”

É POSSÍVEL MUDAR

A esperança está no fato de ser possível mudar comportamentos humanos, inclusive a impaciência. “Como todo comportamento alterado, há que ser feita uma investigação. A pessoa era paciente e deixou de ser; é adulto, criança ou adolescente; qual o contexto de vida. Irritabilidade excessiva e falta de paciência recorrente podem ser sinais de alguma alteração biológica, psicológica ou social. Um profissional de saúde deve ser consultado para um diagnóstico e tratamentos adequados”, acrescenta a especialista.









Movimentos sociais como aulas de meditação, mindfulness , yoga, psicoterapias em suas diferentes correntes, a atividade física, os movimentos slow (de desaceleração), uma vida mais em contato com a natureza e com o uso inteligente e adequado das tecnologias. "Há que se avaliar os impactos e as perdas decorrentes da impaciência e buscar ajuda."

Os 3 tipos

Em 2012, a Sarah A. Schnitker, professora no Departamento de Psicologia e Neurociência da Baylor University, instituição em Waco, no estado do Texas, EUA, conduziu um estudo que apresentou três tipos de paciência. Saiba quais são:





1 - Paciência interpessoal: envolve conseguir encarar as pessoas irritantes.





2 - Paciência com os inconvenientes do dia a dia: envolve encarar as chateações diárias, como engarrafamentos, filas, um celular com defeito etc.





3 - Paciência com as dificuldades da vida: envolve esperar grandes dificuldades da vida sem desespero ou frustração, como lidar com o tratamento de uma doença grave. Esse tipo de paciência está relacionada com a esperança.





Dicas: como ter paciência?





1 - Respire, não responda na hora





2 - Mude de ambiente





3 - Aprenda técnicas para se acalmar





4 - Autoconhecimento, saiba das suas emoções





5 - Meditação é uma ferramenta





6 - Avalie sua rotina





7 - Conheça seus gatilhos





8 - Treine a escuta ativa





9- Não se envolva





10 - Aprenda a suportar uma emoção irritante





11 - Busque a inteligência emocional





12- Aceite defeitos alheios





13- Se necessário, procure ajuda