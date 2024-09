O governo trabalhista britânico anunciou que investigará o sistema de "preços dinâmicos" que causou uma grande indignação entre os fãs do grupo Oasis e elevou de forma desproporcional o custo dos ingressos para sua turnê em 2025.

A ministra da Cultura, Lisa Nandy, declarou em comunicado divulgado na noite de domingo (1º) que o Governo analisará a prática de "preços dinâmicos", uma vez que é utilizada sobretudo na compra de passagens aéreas, e que também está se desenvolvendo no setor musical.

O sistema consiste em ajustar o preço de venda de um ingresso em tempo real, levando em conta a forte procura dos consumidores por determinado evento, elevando o seu preço final.

A banda britânica Oasis anunciou o seu retorno aos palcos na semana passada, após os irmãos Liam e Noel Gallagher apaziguarem suas diferenças, com uma série de apresentações no Reino Unido e na Irlanda em 2025.

O grupo se separou há 15 anos, após uma briga entre os irmãos antes de um show em Paris em 2009.

No sábado, após aguardarem por horas nas plataformas de venda de ingressos, principalmente no site da Ticketmaster UK, muitos fãs descobriram que as entradas estavam sendo vendidas por um valor muito mais elevado do que o anunciado anteriormente.

Algumas delas, que inicialmente custavam 150 libras (US$ 197 ou R$ 1.082 na cotação atual), apareciam no site com o novo valor de mais de 350 libras (US$ 460 ou R$ 2.528).

A ministra da Cultura declarou que é "deprimente ver como os preços estão inflacionados, o que priva os fãs comuns de qualquer possibilidade de desfrutar de seu grupo preferido em palco", acrescentando que quer trabalhar para estabelecer um sistema "mais justo".

A Ticketmaster UK se defendeu no sábado afirmando que o "organizador" da turnê, os promotores e os artistas optaram por fixar o preço dos ingressos "com base em seu valor de mercado".

A empresa já estava envolvida em outra polêmica em 2023, durante a turnê do cantor americano Bruce Springsteen nos Estados Unidos, na qual os ingressos foram vendidos por vários milhares de dólares.

