Eminem anuncia 'The Death of Slim Shady' em vinil duplo colorido

O rapper Eminem anunciou o lançamento de seu novo álbum The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) em uma versão especial e exclusiva em vinil duplo colorido pela Universal Music, via Polydor Records.



The Death Of Slim Shady foi produzido por Eminem, ao lado de Dem Jointz, Fredwreck, Cubeatz, Cole Bennett, DJ Premier e colaboradores frequentes Dr. Dre e Luis Resto, entre outros e apresenta colaborações com White Gold, Sly Pyper, Bizarre, JID, Dem Jointz, Ez Mil, Skylar Grey, Big Sean, BabyTron e Jelly Roll.



Como parte do lançamento deste novo álbum, Eminem disponibilizou nas plataformas digitais os singles Houdini e Tobey, respectivamente, em 31 de maio de 2024 e 2 de julho de 2024.



Neste disco, Eminem oferece uma montanha-russa emocional que mostra sua evolução, sendo capítulo ousado e inovador na discografia do rapper que não decepcionará nenhum Stans.



O produto está disponível no Brasil em pré-venda no site Umusic Store pelo valor de R$ 469,90.



Nesta viagem fascinante ao longo do seu 12º álbum de estúdio, The Death of Slim Shady (Coupe De Grâce), Eminem mergulha em territórios desconhecidos, explorando o desaparecimento e o renascimento do seu icônico alter ego.



Confira o conteúdo completo de The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) em vinil duplo colorido:



1. Renaissance

2. Habits (com White Gold)

3. Trouble

4. Brand New Dance

5. Evil

6. All You Got (skit)

7. Lucifer (com Sly Pyper)

8. Antichrist

9. Fuel (com JID)

10. Road Rage (com Dem Jointz & Sly Pyper)

11. Houdini

12. Breaking News (skit)

13. Guilty Conscience 2

14. Head Honcho (com Ez Mil)

15. Temporary (com Skylar Grey)

16. Bad One (com White Gold)

17. Tobey (com Big Sean & BabyTron)

18. Guess Who’s Back (skit)

19. Somebody Save Me (com Jelly Roll)