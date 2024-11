O trânsito no entorno do Mineirão, que receberá o show do astro do pop Bruno Mars nesta terça-feira (05/11), a partir das 21h, terá algumas modificações. A passagem pela capital mineira encerra a turnê “Bruno Mars Live in Brazil”, que também teve apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba.





A abertura dos portões será às 16h. Interessados em assistir ao show ainda podem realizar a compra de ingressos pela plataforma da Ticketmaster.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o estacionamento foi bloqueado no entorno do Mineirão. Também será realizada a inversão do sentido de circulação na Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Cel. Oscar Paschoal e Av. Rei Pelé. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar no sentido Avenida Antônio Carlos / Orla da Lagoa, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3.

Já às 17h, será implantada faixa reversível operacional no contrafluxo da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre a “agulha” do canteiro central próximo à Alameda das Acácias até as entradas dos estacionamentos G1, G2 e G3

Pontos de Táxi

Serão implantados três pontos de táxi nos seguintes locais:

Avenida Coronel Oscar Paschoal (Pista interna), em frente ao G2 Hall Principal

Avenida Antônio Abrahão Caram (Pista externa), entre a Alameda das Palmeiras e a Avenida Coronel Oscar Paschoal

Avenida Rei Pelé, no canteiro central, entre o estacionamento G1 e a Avenida Antônio Abrahão Caram

Transporte coletivo

Será disponibilizada a linha especial 55 (Mineirão/Savassi - Via Centro), com partidas do Mineirão e com atendimentos ao Centro e à Savassi. O ponto de embarque estará localizado na Avenida Rei Pelé, oposto à saída norte do Mineirão, e esquina com a Avenida Abraão Caram. Segundo a PBH, as viagens ocorrerão a cada 15 minutos na faixa de 23h de terça-feira (5) às 2h da quarta-feira (6), com embarque organizado por agentes da Superintendência de Mobilidade (Sumob).

A linha seguirá pela pista exclusiva da Avenida Antônio Carlos até a Área Central, e terá desembarque na Estação UFMG, na Rua Curitiba, entre a Rua dos Goitacazes e a Avenida Augusto de Lima (Centro) e na Avenida Cristóvão Colombo, entre as ruas Sergipe e Alagoas (Savassi).

O pagamento das passagens é o habitual, via dinheiro físico, Cartão BHBUS ou utilização do QR Code do aplicativo BHBUS+.

Outras linhas do transporte coletivo de Belo Horizonte continuarão atendendo a região, sendo elas:

64 (Est. Venda Nova/Assembleia via Carlos Luz)

5106 (Bandeirantes/BH Shopping)

5401 (São Luiz/Dom Cabral)

503 (Est. São Gabriel/Aparecida/Santa Rosa)

504 (Est. São Gabriel/Santa Rosa/Aparecida)

S-53 (Confisco / Ouro Minas)

S-54 (Dom Bosco/Shopping Del Rey/Via Castelo)

S-55 (Dom Bosco/Shopping Del Rey/Via Padre Eustáquio)

Ônibus e vans fretados

Segundo a PBH, será implantado um local para estacionamento das caravanas na Avenida Chaffir Ferreira, entre a Avenida Cel Oscar Paschoal e a Alameda das Palmeiras.