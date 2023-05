Amaranto e Tabajara Belo fazem show inspirado em Vinicius de Moraes

Flávia, Lúcia, Marina Ferraz e Tabajara Belo serão a atração de hoje do projeto Jardim Musical (foto: Beatriz Badim/divulgação)

Amaranto e Tabajara Belo sobem ao palco nesta quinta-feira (11/5) para apresentar o show "Vinicius", a partir das 21h, dentro do projeto Jardim Musical, realizado na Casa Belloni (Av. João Pinheiro, 287 – Centro).





Amaranto é conhecido pelo trabalho vocal apurado, com arranjos próprios, além de reunir instrumentistas (violão, flauta e piano). Com 25 anos de carreira, tem 10 trabalhos gravados, sendo o mais recente deles o livro/CD “O menino das cem palavras”, com espetáculo cênico-musical de mesmo nome.

Tabajara Belo, além de gravações com o trio, gravou com Marina Machado, Paula Santoro, Déa Trancoso, Marcus Viana, Vander Lee, Paulo Bellinati, Claudio Nucci e Wagner Tiso. Tem se apresentado em festivais e projetos de música instrumental no Brasil e no exterior.

A Casa Belloni abre às 20h. Ingressos custam R$ 60, à venda no site Sympla. Reserva de mesas ou lugares individuais, mediante ingressos adquiridos, podem ser feitas pelo telefone (31) 98495-5337. Informações: Instagram @casabelloni.