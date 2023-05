Festa da Luz promete levar imaginação e mistério ao Hipercentro de Beagá

Evento transforma a Praça da Estação em 'suporte' para obras de arte que exploram a magia da luz (foto: Felipe Muniz/divulgação)

Onírica, fantástica, mágica, sensorial, intuitiva e mística são algumas das palavras usadas pela organização e artistas participantes da 2ª Festa da Luz de Belo Horizonte para definir o que será o evento, que tem início nesta quinta-feira (11/5) e segue até o próximo domingo (14/5).





Imersão onírica

Idealizadora da Festa da Luz, que teve a primeira edição em outubro de 2021, Juliana Flores diz que a ideia é proporcionar ao público imersão artística que vá além da experiência visual.

“A proposta é despertar os sentidos, convidando o público a embarcar no que a gente poderia chamar de viagem astral, inserindo o fantástico no cotidiano das pessoas”, aponta.





Para a melhor fruição da festa, ela sugere o circuito que começa no vão das “torres gêmeas” de Belo Horizonte – os edifícios Sulamérica e Sulacap –, atravessa o Viaduto Santa Tereza, segue pela Rua Sapucaí, desce o viaduto e chega à Praça da Estação.





Na largada, o público pode contemplar a instalação inflável luminosa assinada pelo coletivo MIR, formado pelos VJs e criadores digitais Yonanda Santos, Breno Barreto e Brayhan Hawryliszyn. Batizada “Abissal”, a obra apresenta seis grandes medusas suspensas no ambiente imersivo criado entre os edifícios.





“A ideia é levar o mar aos céus. As medusas têm programações luminosas em seu interior, ativadas pela música e pelo som das vozes. É um convite para que as pessoas interajam com a obra, porque cada som, cada voz, cada música cria uma programação diferente”, detalha Juliana.

Criadas pelo coletivo MIR, medusas de luz vão flutuar nas 'torres gêmeas' dos edifícios Sulamérica e Sulacap (foto: Felipe Muniz/divulgação)





Em seguida, há a grande instalação do português Pedro Akacorleone, nome de destaque da arte contemporânea urbana internacional, nos arcos do Viaduto Santa Tereza. Ele diz se tratar do “templo luminoso” que deriva da série na qual vem trabalhando desde 2021.





“É um trabalho inédito, pensado especificamente para o viaduto, algo que nunca fiz antes, nem em escala nem em formato. Só a temática é preexistente”, diz o artista. A série “Templo da luz” estreou em Lisboa, com obra constituída de luzes de LED neon, e gerou instalações temporárias em outras cidades – inclusive Belo Horizonte, durante a edição do Breve Festival em 2022.





“O trabalho reflete sobre a questão das religiões, a ideia de que necessitamos de algo maior do que nós para ultrapassarmos momentos difíceis, o que também guarda algo de dependência. Da mesma forma que as pessoas entram na igreja e tentam ver nos vitrais a narrativa que está sendo contada ali, a ideia é de que possam fruir dessa instalação e ela diga algo de íntimo para cada um”, ressalta.

Juliana Flores informa que o viaduto estará interditado no sábado (13/5) e no domingo (14/5). A ideia é ter pelo menos uma das pistas reservadas para os pedestres hoje e amanhã. “Nosso desejo é que haja não só o fluxo, mas a parada, a permanência ali”, destaca.

Versos da poeta indígena Marcia Kambeba serão 'escritos' no Edifício Chagas Dória, na Avenida Assis Chateaubriand (foto: Instagram/reprodução)





Depois do Viaduto Santa Tereza, o circuito leva ao letreiro na fachada do Edifício Chagas Dória, criado pela artista Marcia Kambemba, da etnia omágua kambemba, do Amazonas.

“Desde a concepção da primeira Festa da Luz, a gente já sonhava com o Chagas Dória, na esquina da Avenida Assis Chateaubriand com Sapucaí, que está desocupado há mais de 15 anos. Foi uma conversa longa para ocupá-lo com o poema da Marcia Kambemba, na língua dela, o que tem a ver com uma proposta de estranhamento. As pessoas não vão entender na hora o que está escrito, mas vão procurar saber depois”, explica.

Mirante de arte

Juliana chama a atenção para a festa, na Rua Sapucaí, estabelecer diálogo com o Cura – Circuito Urbano de Arte, do qual é uma das idealizadoras. O mirante de arte será o melhor ponto para apreciação da obra da argentina Paula Duró: a mulher gigante sentada sobre o edifício que abriga o Museu de Artes e Ofícios, dialogando com as pinturas nas empenas dos prédios ao fundo.





Dali, o público é convidado a seguir para as escadarias do metrô, que conectam o mirante com a Praça da Estação, onde estará a instalação da poeta-slammer Nívea Sabino.

“Depois as pessoas entram no túnel do metrô, como quem atravessa um grande portal místico, e se deparam com entidades que respondem à interação humana. É uma obra mágica e tecnológica dos mineiros Sandro Miccoli e Flávio Deslandes”, aponta Juliana.





No último cenário do circuito, o público vai conferir a instalação “S/Título”, do francês Sébastien Preschoux, em frente à Praça Rui Babosa, que usa fios de lã e tinta em obras com produção totalmente manual, mas com resultados tridimensionais que difratam a luz e criam efeito ótico e cinético.





Do outro lado da rua, o Edifício Itatiaia receberá apresentações de videomapping a cargo de VJs de destaque no cenário nacional: Roberta Carvalho (PA), Carol Santana (RJ), Kelly Pires (SP), Luv (RJ), NTHLCRVLH (RJ), Chebel (MG), Kambô (PA) e Bianca Turner (SP).

Zaika dos Santos usará traje luminoso na performance que contempla tecnologia e arquitetura (foto: Acervo)

Zaika se veste de luz

Circulando por aquele ambiente, a multiartista Zaika dos Santos apresenta “[MA]+GON”, híbrido de instalação e performance em que se vale de um traje luminoso, com filtro de AR (realidade aumentada) ativado por inteligência artificial.





A artista diz que, do ponto de vista metodológico, o trabalho transita entre todos os campos que a Festa da Luz abarca, da arquitetura à tecnologia.





“Já na esfera conceitual, a performance se alinha com os movimentos especulativos negros, o afrofuturismo, a astronegritude, a ficção científica negra, o fantástico negro e o 'Tempo espiralar', de Leda Maria Martins (do livro “Performances do tempo espiralar”), entre outros motes. É um trabalho que se insere mais no campo das artes plásticas e digitais do que no das artes cênicas”, pontua Zaika.





Juliana Flores destaca que as principais novidades estarão na Praça da Estação. A principal delas é o MuMa – Música e Mapping, com shows em frente ao Museu de Artes e Ofícios.





Vão se apresentar Augusta Barna (BH), Babadan Banda de Rua tocando Milton Nascimento (BH), ruadois (BH), Iza Sabino (BH), Luísa e os Alquimistas (RN), Jonathan Ferr (SP) com Mac Júlia (MG). Os shows serão acompanhados pelos VJs 1mpar (MG), Homem Gaiola (MG), Misteria (CE), BAH (MG), Deise (MG) e Vigas (SC).

Masterplano





“Em outubro de 2021, os bares e restaurantes já estavam abertos, mas eventos públicos ainda estavam proibidos, ou seja, foi uma festa sem a festa. Agora a gente chega com os shows na Praça da Estação, com o Masterplano embaixo do viaduto, com a programação no ponto de encontro, que é o Sula (bar oficial do evento, situado no condomínio do Edifício Sulacap) e com o Quilombo do Samba, no domingo, encerrando a programação. Quer dizer, vai ter muita festa”, destaca a produtora.





O número de instalações e de espaços ocupados aumenta em relação a 2021. As atrações musicais são fruto da parceria entre a Pública Agência de Arte, Associação Cultural Casinha e Híbrido Comunicação e Cultura. “São parceiros que têm tradição na realização de festivais de música, então agregam muito”, diz Juliana Flores.





PRESTE ATENÇÃO

» Videomapping

Quinta e sexta, das 18h às 22h





» Museu de Artes e Ofícios

Quinta e sexta, das 18h às 21h





» MuMa – Música e Mapping

Sábado e domingo, das 19h às 22h





» Performance

Sexta e sábado, das 19h às 21h





» Ponto de encontro no Sula

De quinta a sábado, das 18h às 2h





» Masterplano

Sábado, das 16h à meia-noite

MÚSICA

Sábado (13/5)

• 19h às 19h40 – Augusta Barna (MG) e VJ 1mpar (MG)

• 20h10 às 20h50 – Babadan Banda de Rua toca Milton Nascimento (MG) e VJ Homem Gaiola (MG)

• 21h20 às 22h – Luísa e os Alquimistas (RN) e VJ Misteria (CE)





Domingo (14/5)

• 19h às 19h40 – Ruadois (MG) e VJ BAH (MG)

• 20h10 às 20h50 – Iza Sabino (MG) e VJ Deise (MG)

• 21h20 às 22h – Jonathan Ferr (SP) convida Mac Júlia (MG) e VJ Vigas (SC)





2ª FESTA DA LUZ DE BH

Desta quinta-feira (11/5) a domingo (14/5), na região da Praça da Estação, Centro. Instalações até domingo, das 18h à meia-noite. Entrada franca. Informações: www.instagram.com/festadaluz.art

No sábado, das 16h às 22h, o coletivo Masterplano ocupa o palco debaixo do Viaduto Santa Tereza, trazendo mais música para o circuito da Festa da Luz.