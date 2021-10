Festa da Luz deixa Centro de Belo Horizonte colorido até domingo (31/10)

Letreiro em BH (foto: Túlio Santos)

A primeira edição da Festa da Luz transformou o baixo Centro de Belo Horizonte com um circuito iluminado . O evento começou na última segunda-feira (25/10) e a programação dura até domingo (31/10). As atrações são gratuitas.

Nesta sexta-feira (29/10) e no sábado (30/10), das 19h às 22h, serão projetadosnas fachadas dos edifícios Itatiaia, Sulacap e outros prédios, principalmente ao redor da Praça da Estação.

Iluminação no centro de BH (foto: Túlio Santos)

A obra dos artistas João Diniz e Bel Diniz está exposta no edifício Sulacap desde a última quinta-feira (28/10), e traz cores e poesia urbana.

Já na rua Sapucaí, encontra-se o Letreiro com poesia da Conceição Evaristo (esquina com Assis Chateaubriand) e a Iluminação cênica, na escadaria do SULA (Sulacap/Sulamérica), escada e túnel da Estação Central Metrô.

Viaduto Santa Tereza iluaminado (foto: Túlio Santos)

BH iluminada (foto: Túlio Santos)

No sábado, o coletivo Projetemos vai à região da Estação Central do Metrô com diversas luzes em prédios do local das 19h às 22h. Já o bar Sula do Edifício Sulamérica na Av. Afonso Pena, 955, também terá programação especial para o evento das 19h à 1h.

Até domingo é possível ver os projetos de iluminação cênica e as instalações coloridas no Viaduto Santa Tereza, escadaria da Estação Central do Metrô e muitas outras.

Para saber mais sobre, acesse o Instagram da Festa da Luz .

Recepção

Nas redes sociais, a Festa da Luz fez sucesso entre os internautas, que postaram fotos e vídeos no Twitter.

E essa iluminação no Viaduto Santa Tereza e no túnel da estação central? pic.twitter.com/ZYwtZS1gz2 %u2014 BH da Zueira (@bhdazueira) October 29, 2021

%uD83C%uDF08 viaduto santa tereza tá pfto caraa %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 pic.twitter.com/lNqhwN19mL %u2014 lia %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 %uEA00 (@liacordeiroo_) October 29, 2021

Viaduto Santa Tereza recebe iluminação especial com as cores do arco-írishttps://t.co/i9ItNyYmOY %u2014 Alexandre Bahia (@alexprocesso) October 29, 2021

Novo tema do viaduto santa Tereza pic.twitter.com/1A7bumNYwa %u2014 wille (@wille2000_) October 27, 2021

