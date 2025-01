A atriz Kathy Bates protagonizou um momento inusitado após perder a estatueta de Melhor Atriz em Série Dramática no Globo de Ouro, com cerimônia realizada na noite desse domingo (5/1). Ao ver que quem levaria a estatueta era Anna Sawai, de “Xógum: a gloriosa saga do Japão”, a atriz de “Matlock”, não escondeu sua frustração em frente às câmeras.

Kathy Bates immediately ripping up her acceptance speech after she lost the Golden Globe LOL I love her pic.twitter.com/gjtHvwW8Nk — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) January 6, 2025





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além de aplaudir a concorrente com cara de poucos amigos, ela apareceu com um pedaço de papel em uma de suas mãos. Conforme a transmissão fazia mostrava as seis concorrentes ao prêmio, Battes rasgou em pequenos pedaços a folha, que continha seu discurso da vitória.

Sawai venceu Bates, Emma D'Arcy ('A Casa do Dragão'), 'Maya Erskine ('Mr. & Mrs. Smith'), Keri Russell ('A Diplomata') e Keira Knightley ('Black Doves').





Além da reação inusitada, Bates chamou atenção por sua perda de peso e suposto aspecto frágil. O corpo da atriz apareceu no momento em que ela entregou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Produções Televisivas a Anthony Ramos.





"O que está acontecendo com a Kathy Bates? Ela está bem?", escreveu um perfil. "Alguém mais notou que a Kathy estava com o corpo todo tremendo e segurou no seu co-apresentador para se manter de pé?", disse outro. "É bom ela maneirar no Ozempic", pontuou um terceiro.