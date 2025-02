Fãs já estão no estádio para a estreia da nova turnê de Shakira no Brasil

Jornalista e locutora gonçalense formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Apaixonada por rádio, música e entretenimento.

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (11), fãs da Shakira aguardam nos portões do Estádio Nilton Santos para o show de abertura da turnê internacional da cantora colombiana, que está há sete anos sem vir ao Brasil.

O público poderá acessar o estádio a partir das quatro horas da tarde e o show está previsto para começar às nove horas da noite.

Essa é a primeira vez da professora Rebeca Gilabert em um show da cantora e a ansiedade é grande. “Eu não sei o que esperar exatamente, porque esse é o primeiro show dela dessa nova turnê. Então, eu tô muito empolgada para saber quais surpresas ela preparou para a gente.”

“Eu tenho certeza de que vai ser excelente, porque ela faz tudo com excelência. Ela é muito dedicada e muito especial. Então, eu tenho certeza que vai ela vai entregar o melhor resultado possível e tô muito feliz de fazer parte do primeiro show dessa turnê dela”, contou a professora.



Esquema de segurança e transporte



A polícia militar preparou um esquema especial de policiamento para o show. A apresentação irá contar com a presença de 120 policiais, que irão atuar no entorno e nos principais acessos ao estádio.

“Os policias estarão dedicados a segurança do entorno desse evento, principalmente no momento de chegada e saída das pessoas que vem para participar do show. Além disso, tem toda estrutura e tecnologia. O carro comando da Polícia Militar está aqui, com 10 câmeras e drone. Toda essa estrutura também será utilizada para a segurança do grande evento”, afirmou.

Para quem pretende ir ao evento de metrô, a concessionária irá estender o horário de embarque até uma hora da manhã na estação Central do Brasil. As demais estações funcionarão normalmente, até meia noite.

A tenente-coronel Claudia Moraes, conta que os policiais terão o auxílio da tecnologia durante o evento.